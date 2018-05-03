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Федеральная нотариальная палата открыла публичный реестр наследственных дел
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Федеральная нотариальная палата открыла публичный реестр наследственных дел 

РИА Новости 19 минут назад
МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Новый публичный реестр, позволяющий дистанционно узнать, у какого нотариуса находится то или иное наследственное дело начал функционировать на интернет-портале Федеральной нотариальной палаты, сообщает пресс-служба ФНП.
"Исчезла необходимость обзванивать или обходить множество нотариальных контор города в поисках нотариуса, занимающегося делом конкретного наследодателя. Теперь достаточно зайти в соответствующий раздел сайта ФНП, указать ФИО наследодателя, если известно — его дату рождения и дату смерти. После этого система выдаст ответ с именем нотариуса и адресом его нотариальной конторы", — отметили в пресс-службе.
Онлайн-поиск наследственных дел работает на базе Единой информационной системы, созданной за счет собственных средств нотариата и запущенной в работу в 2014 году.
Как отметили в ФНП, ЕИС повысила скорость и удобство работы самих нотариусов. Электронное взаимодействие с банками позволяет так же быстро получить данные о счетах по вкладам умерших. Кроме того, хранение нотариальных сведений в цифровом формате гарантирует их достоверность и конфиденциальность.
По мнению президента ФНП Константина Корсика, сервис поиска наследственных дел будет также востребован судебными органами, кредитными и иными учреждениями. представителям ведущих правовых и деловых СМИ.
"Внедрение электронных технологий в работу нотариусов и дальнейшее развитие цифрового вектора в нотариальной деятельности позволило не только значительно упростить и ускорить получение нотариальных услуг, но и усилить защиту юридически значимых сведений от утери и фальсификации", — привели в ФНП слова Корсика.
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