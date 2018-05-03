Игорь Беляев: золотой Знак президента готов к новому сроку Путина

Президентский знак, являющийся символом власти РФ , подготовлен к инаугурации Владимира Путина, которая состоится 7 мая в Кремле. Перед торжественным мероприятием знак почистили и дополнили новой деталью с именем избранного главы государства. Специалисты Центра «Русские ремесла» сделали всю работу за неделю. О том, из чего сделан Знак президента России, требует ли он особенного ухода, есть ли его копии, кто может заказать изготовление госнаграды, и что готовит Центр «Русские ремесла» к Чемпионату мира по футболу в РФ, в интервью РИА Новости рассказал генеральный директор Центра Игорь Беляев

— В мае состоится инаугурация нового главы государства. Одним из символов президентской власти является Знак президента РФ, который надевал на себя только Борис Ельцин , а на инаугурациях Путина и Медведева знак был размещен рядом с конституцией РФ. Какова история его создания?

— История этого знака — Знака президента РФ — достаточно интересна. Автором эскиза цепи этого ордена является народный художник России Евгений Ильич Ухналев. Президентский знак был изготовлен для Бориса Николаевича Ельцина. Наши мастера немного доработали эскиз, и после утверждения рисунков, управление президента РФ по государственным наградам доверило нам изготовление Знака президента. Когда уже мы его воплотили в июле 1996 году, и первый президент увидел готовый знак, то остался очень доволен нашей работой. А уже 5 августа 1996 года Указом Президента РФ был утвержден Знак президента РФ.

Торжественная церемония вступления в должность вновь избранного Президента РФ Бориса Ельцина. 9 августа 1996 года

— Из каких материалов он сделан, сколько весит? Во сколько его можно оценить как ювелирное изделие?

— Прежде всего, стоит обратить внимание на центральную фигуру знака — большой крест ордена «За заслуги перед Отечеством». Вот этот большой крест в поперечине имеет длину 6 сантиметров и выполнен из чистого золота самой высокой пробы. На изготовление этого знака использовано золото, так называемые три девятки, 999-й пробы. Здесь же имеется так называемая стандартная орденская цепь, состоящая из 17 звеньев. Эти звенья — это изображения Государственного герба РФ, так называемый малый медальон, на котором выбит девиз ордена — «Польза, честь, слава». 9 звеньев — это изображение государственного герба и 8 медальонов с девизом ордена. Также было принято решение, что на обратной стороне медальона после инаугурации выбиваются фамилия, имя, отчество президента РФ и дата его вступления в должность или дата инаугурации.

Знак президента сделан из золота высшей пробы и не требует какого-то специального ухода во время его хранения. Каждый раз, когда президентский знак возвращается к нам, наши специалисты чистят его и добавляют новую накладку с фамилией, именем и отчеством вновь избранного президента и годом его вступления в должность.

— На оборотной стороне звеньев знака помещаются накладки, покрытые белой эмалью, на которых выгравированы фамилия, имя, отчество каждого президента РФ и год его вступления в должность. Как и где делается гравировка? Сколько это занимает времени? Меняются ли шрифты?

— Нанесение надписи на оборотной стороне делается нашими специалистами. Каждая надпись оформляется по единому стандарту и без изменения шрифта. К нам президентский знак был доставлен в середине апреля, работа с ним заняла неделю.

Нагрудный знак президента РФ, изготовленный на заводе «Русские Ремесла»

Знак Президента РФ участвует только в инаугурации. Еще приведу интересный факт: в 2011 году по решению президента РФ была учреждена для ношения в особо торжественных случаях миниатюрная копия знака. Это так называемый лацканный малый крест с поперечным сечением крестовины 1,2 см, который представляет уменьшенную копию центрального креста Знака президента РФ. Единственное отличие в том, что по краям креста миниатюрная копия украшена бриллиантами. Эту миниатюрную копию также изготовили специалисты нашего ювелирного центра «Русские ремесла».

— Центр «Русские ремесла» изготавливает государственные награды, такие как Орден святого апостола Андрея Первозванного, Орден Святой Великомученицы Екатерины. Какая из государственных или ведомственных наград является самой сложной с точки зрения производства?

— Эти государственные награды изготавливаются в ювелирном исполнении с применением технологии литья по выплавляемым моделям, штамповки, ручной обработки и сборки, горячего эмалирования, художественной росписи по эмали и требуют совместной работы многих специалистов предприятия, поэтому срок изготовления одной награды может быть более месяца. Тиражные награды изготавливаются быстрее. Разработка и утверждение дизайна нового изделия и подготовка производства могут занимать месяцы.

— Награды производятся только по заказу? Или есть некие заготовки, которые используются при необходимости? За сколько нужно уведомить Центр о необходимости изготовления той или иной награды?

— Есть разные варианты. Например, дизайн вновь введенного знака «За наставничество» поступил к нам уже в готовом варианте после утверждения Геральдической комиссией при Президенте РФ. Дизайн некоторых изделий мы разрабатываем сами. Например, нам поручили разработать дизайн знака отличия «За благодеяние». Мы подготовили несколько вариантов и направили их в Управление Президента Российской Федерации по государственным наградам — для утверждения. Уже после согласования наши специалисты приступят к изготовлению награды.

— Какие материалы используются для изготовления наград, откуда поступают эти материалы, приобретаются ли они на аукционах, если речь идет о драгоценных камнях?

— Это золото, серебро или даже латунь, покрытая серебром или позолотой. Драгоценные камни используются, но не так часто. Есть изделия с бриллиантами и рубинами, но камни там небольшие, и, конечно, мы всегда проверяем их качество, чистоту. Все закупки производятся согласно Федеральному закону №44.

— Меняется ли с течением времени дизайн наград? Если да, то речь идет о добавлении элементов или же наоборот?

— Такое случается крайне редко. Например, в 2015 году мы участвовали в переработке вида Ордена Дружбы. Руководством было принято решение внести изменения для качественного улучшения награды. И мы приступили к работе над Орденом: перерабатывали, рисовали, изготавливали образцы и показывали свои варианты. А, например, Орден святого апостола Андрея Первозванного имел исторический внешний вид со времен Российской империи. Но после того, как награда была учреждена в 1998 году, наши художники ездили в Санкт-Петербург , где хранился Орден святого апостола Андрея Первозванного, смотрели исторические изделия и уже готовили свой образец награды. Мы его практически не рисовали, а по историческому образу изготовили образец. Этот Орден является восстановленным, потому что раньше им награждали, и уже сам кавалер обращался к ювелирам, и ему изготавливали награду. По желанию могли делать с бриллиантами, а могли шить серебром.

— Поступали ли когда-нибудь предложения от частных лиц на изготовление госнаграды?

— Изготовление госнаграды может заказать только государство. Бывает, что обращаются с вопросом, нельзя ли изготовить, например, копию знака «Заслуженный учитель». Нельзя. Это уголовно наказуемо. Государственная награда изготавливается только после соответствующего разрешения Управления госнаградами. Но мы также делаем ведомственные награды, памятные знаки по заказу организаций, фирм, госкорпораций. У нас есть даже зарубежные заказчики. Мы уже в течение двух лет участвуем в конкурсах Монетных дворов и выигрываем, в том числе обошли французский монетный двор.

— Сколько сотрудников работает в Центре? Какие условия труда на предприятии и зарплаты?

— Предприятие было создано в 1991 году. Создавалось оно четырьмя художниками-ювелирами из Ярославля , которые собрались и решили исполнить свою мечту по воплощению в жизнь русских ювелирных традиций. После 1995 года мы вошли в состав Управления делами Президента РФ. В 1996 году «Русским ремеслам» доверили заниматься государственной символикой. На сегодняшний день только Центр «Русские ремесла» и предприятия Гознака производят государственные награды. Мы работаем в разных направлениях, используем разные материалы: драгметаллы, эмаль, драгоценные камни. На данный момент у нас работает 150 человек. Мы часто делаем дополнительный набор специалистов под конкретные заказы. Сейчас государственный заказ у нас составляет всего 10% от общего объема.

Главный художник завода «Русские ремесла» Сергей Чирьев со своими работами

Средняя зарплата по 2017 году у нас составила 36 тысяч рублей. С учетом того, что у нас неплохие финансовые результаты, средняя зарплата на предприятии находится на уровне средней по Ярославской области в секторе промышленности, не ниже. Конечно, есть разница в зарплате, и это зависит от квалификации. Если, к примеру, взять цех серийных изделий, где работают женщины, то они там зарабатывают и по 40, и по 45 тысяч рублей. Это сдельная работа. Ювелиры высокой квалификации получают также до 40-45 тысяч рублей. Сотрудники ежегодно проходят профмедосмотр, а ежедневно делают гимнастику для глаз.

— Какие требования предъявляются к дизайнерам, ювелирам, художникам? Кого допускают до такой ответственной работы?

— У нас есть костяк основных специалистов, среди них заслуженные художники РФ, мастера, закончившие Красносельское художественное училище обработки металлов в Костроме , которое считается одним из основных мест обучения ювелиров такого уровня. В Костроме очень серьезная ювелирная школа. Также есть небольшие предприятия в Ярославле, где обучают мастерству, а затем они приходят работать к нам.

Есть те, кто приходит к нам из школы редких профессий, которых мы принимаем на практику. А это — школьники. Они проходят у нас практику и после трех-пяти лет становятся мастерами. Есть и набор через отдел кадров по резюме. При наборе нужно учитывать специфику работы. Например, в цехе серийных изделий — слесарная работа, а есть такая работа, где нужны знания современных технологий, потому что макеты выполняются дизайнерами на компьютерах с использованием новейших программ моделирования в 3D-формате и создания макетов на 3D принтерах. Также у нас есть монтировочные цеха, и там нужны усидчивые специалисты с хорошо развитой мелкой моторикой. В цеху работают в основном только женщины, обладающие этими качествами в большей степени. Если говорить об экспериментальном цехе, где изготавливают государственные награды, то там требуется уже более высокая квалификация. В экспериментальном цехе работают специалисты, прошедшие подготовку либо на нашем предприятии, либо повысившие квалификацию, умеющие работать с редкими металлами: эмальеры, позолотчики.

— Проходят ли специалисты стажировку за границей, в известных ювелирных домах?

— Нет, за рубежом нет. У нас очень хорошая российская школа. В Центре «Русские ремесла» развито наставничество. К каждому новому работнику мы приставляем на определенное время наставника, руководителя, который физически все показывает и рассказывает, а потом уже идет практика. Сотрудник получает задание и, выполняя его, учится. Ему, конечно, подсказывают мастера, технологи, но самообучение тоже важно. На нашем предприятии, кстати, была изготовлена президентская награда «За наставничество».

— Вы ранее уже говорили, что государственный заказ — это всего 10% от общего объема производства. Что еще и для кого делают специалисты Центра?

— Мы работаем в различных направлениях: ювелирные украшения, иконопись, сувенирная продукция. Изделия Центра «Русские ремесла» можно увидеть в музеях московского Кремля, Третьяковской галереи. Там представлены недорогие ювелирные изделия, которые можно приобрести. Сейчас, после того как мы выиграли в конкурсе, нашими работами заинтересовался Исторический музей, которые планирует приобрести их. Мы также разработали целые линейки ювелирных изделий с гербами, флагом РФ, звездами Кремля, сделали линейку изделий с храмами. Эта работа началась не так давно, но идет вполне успешно.

Иконописец в художественном цехе на заводе «Русские ремесла» в Ярославле

У нас есть художники и иконописное направление на предприятии. Сначала мы делали иконы для выставок. Это очень серьезная, кропотливая и сложная работа. Над одной иконой по полгода трудятся несколько мастеров — ручная работа, очень трудоемкий процесс.

Сейчас мы делаем их по частным заказам либо для храмов, организаций, либо для конкретных людей, которые хотят иметь именные иконы, например.

Также мы занимаемся изготовлением изделий из хрусталя. Наши изделия можно приобрести по всей России, у нас достаточно широкая география продаж. Мы представлены во всех российских регионах и начинаем работать с зарубежными партнерами. У нас есть опыт работы с Молдавией Белоруссией , сейчас пробуем рынок Прибалтийских стран. Нашими изделиями интересуются в Польше и Германии, но пока есть определенные сложности.

У нас есть еще одно направление, где мы работаем, — спортивное. Мы делаем кубки, призы для наших хоккеистов.

— А для футболистов, учитывая, что в этом году в России пройдет Чемпионат мира по футболу?

— Изготовлением главной награды занимаемся не мы, но наши художники сейчас разрабатывают дизайн памятных знаков для лидеров стран, которые приедут на чемпионат. У нас есть 12 вариантов, которые будут направлены на согласование.