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Глава управы Мещанского района Дмитрий Башаров проведет встречу с жителями 16 мая
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Глава управы Мещанского района Дмитрий Башаров проведет встречу с жителями 16 мая 

Управа района Мещанский города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Мещанский города Москвы
На встрече предлагают обсудить две темы: «Об итогах проведения общегородских благоустроительных работ (в рамках месячника по благоустройству)» и «О досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной работе с населением в летний период».
После окончания официальной части, жители смогут задать вопросы представителям управы по  теме встречи и по другим актуальным проблемам.
Мероприятие пройдет в помещении Московского государственного психолого-педагогического
университета по адресу: улица Сретенка, дом 29 Начало в 19:00.
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