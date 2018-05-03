Глава управы Мещанского района Дмитрий Башаров проведет встречу с жителями 16 мая

На встрече предлагают обсудить две темы: «Об итогах проведения общегородских благоустроительных работ (в рамках месячника по благоустройству)» и «О досуговой, социально-воспитательной,

физкультурно-оздоровительной работе с населением в летний период».

После окончания официальной части, жители смогут задать вопросы представителям управы по теме встречи и по другим актуальным проблемам.

Мероприятие пройдет в помещении Московского государственного психолого-педагогического

университета по адресу: улица Сретенка, дом 29 Начало в 19:00.