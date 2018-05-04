Томские библиотеки приглашают на праздничные мероприятия ко Дню Победы

С 4 по 11 мая в муниципальных библиотеках Томска пройдут праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню Победы.

4 мая в 14.00 в муниципальной библиотеке «Юность» пройдёт праздник «Зови же, память, снова в 45-й…». В адрес ветеранов войны прозвучат поздравления и слова благодарности. Учащиеся Детской школы искусств № 3 исполнят инструментальные композиции и патриотические песни. На празднике прозвучат стихи и отрывки из произведений о Великой Отечественной войне. Со словами приветствия, адресованными подрастающему поколению, выступит фронтовик, педагог и писатель Александр Сабанцев. В рамках праздника пройдёт конкурс для ребят на лучшего командира «Песню запевай, раз, два!».

8 мая в 13.00 в муниципальной библиотеке «Фрегат» пройдёт праздничная программа «Победный май». Для гостей библиотеки прозвучат стихотворения военных лет, а также выступит ансамбль баянистов «Гармоника» (Детская музыкальная школа №4). Специальными гостями библиотеки станут писатель Александр Паныч, который представит книгу воспоминаний ветеранов Томской области о Великой Отечественной Войне «Живая память Победы», и поэт Анатолий Львов.

11 мая в 15.00 в муниципальной библиотеке «Сибирская» пройдёт праздник «Нет в России семьи такой, где б ни памятен был свой герой». На праздник будут приглашены ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла и дети войны, проживающие в микрорайоне «Сибирский». Участников вечера поздравят представители власти и творческие группы народного городского хора ветеранов войны и труда под руководством Е. Г. Анохиной. Завершится мероприятие праздничным чаепитием.

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