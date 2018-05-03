Спасенных на Дальнем Востоке медвежат отправят в Южную Корею

В феврале к дверям охотнадзора в Приморском крае подбросили гималайского медвежонка. Его поселили в центре реабилитации, где он рос и набирал вес. В марте в Приамурье спасли двух месячных медвежат, которых оставила испуганная лесорубами медведица, когда при валке леса дерево упало на берлогу. Зверей поселили дома у инспектора управления по охране животного мира по Мазановскому району Сергея Сергеева , он кормил медвежат молочной смесью. Позже малышей перевезли в центр реабилитации в Приморье, где их поселили вместе с гималайским медвежонком.

Министерство природных ресурсов РФ начало реализацию российско-корейского проекта по реинтродукции медведей в Южной Корее, а департаменты охотнадзора Приморского и Хабаровского краев выбрали наших мишек для участия в этой программе. С двумя медвежатами из Приамурья и двумя из Приморья (один — подкидыш) сначала будут работать в центре «Утес» в Хабаровском крае ", — сказал Кузьменко.

По его словам, оттуда зверей отправят в Южную Корею. Решение об участии медвежат в программе принято на уровне госструктур. Ожидается, что медведи будут восстанавливать численность видов там, где их практически не осталось в дикой природе.