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Спасенных на Дальнем Востоке медвежат отправят в Южную Корею
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Спасенных на Дальнем Востоке медвежат отправят в Южную Корею 

РИА Новости 1 час назад
ВЛАДИВОСТОК, 3 мая — РИА Новости. Четверых медвежат, которых спасли на Дальнем Востоке России, отправят в Южную Корею в рамках проекта по реинтродукции медведей в этой стране, сообщил РИА Новости директор Центра реабилитации и интродукции тигров и других редких животных (МРОО «Центр „Тигр“) Виктор Кузьменко.
В феврале к дверям охотнадзора в Приморском крае подбросили гималайского медвежонка. Его поселили в центре реабилитации, где он рос и набирал вес. В марте в Приамурье спасли двух месячных медвежат, которых оставила испуганная лесорубами медведица, когда при валке леса дерево упало на берлогу. Зверей поселили дома у инспектора управления по охране животного мира по Мазановскому району Сергея Сергеева, он кормил медвежат молочной смесью. Позже малышей перевезли в центр реабилитации в Приморье, где их поселили вместе с гималайским медвежонком.
»Министерство природных ресурсов РФ начало реализацию российско-корейского проекта по реинтродукции медведей в Южной Корее, а департаменты охотнадзора Приморского и Хабаровского краев выбрали наших мишек для участия в этой программе. С двумя медвежатами из Приамурья и двумя из Приморья (один — подкидыш) сначала будут работать в центре «Утес» в Хабаровском крае", — сказал Кузьменко.
По его словам, оттуда зверей отправят в Южную Корею. Решение об участии медвежат в программе принято на уровне госструктур. Ожидается, что медведи будут восстанавливать численность видов там, где их практически не осталось в дикой природе.
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