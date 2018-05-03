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ЦБ не покупал валюту для Минфина 27 апреля
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ЦБ не покупал валюту для Минфина 27 апреля 

ТАСС 50 минут назад
МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Минфин России не покупал валюту на внутреннем валютном рынке 27 апреля, свидетельствуют данные сайта Банка России. В частности, в разделе «Факторы формирования ликвидности» в графе «Операции Минфина России по покупке (продаже) иностранной валюты на внутреннем валютном рынке» указано 0 рублей с расчетами на 28 апреля.
Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов сообщал, что власти используют весь потенциал для минимизации последствий новых санкций США, при этом менять правила операций на валютном рынке, связанные с бюджетным правилом, не планируется.
Минфин РФ направляет на покупку валюты дополнительные нефтегазовые доходы, полученные за счет более высокой по сравнению с заложенной в бюджете цены на нефть.
В апреле Минфин планировал выйти на рекордные объемы закупок, нацелившись приобрести с 6 апреля по 8 мая валюту на 240,7 млрд рублей против 192,5 млрд рублей за предыдущий месяц.
С 6 апреля ЦБ купил для Минфина валюту примерно на 159,2 млрд рублей. При этом с 10 по 17 апреля регулятор не покупал валюту.
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