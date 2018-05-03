ЦБ не покупал валюту для Минфина 27 апреля

МОСКВА , 3 мая. / ТАСС /. Минфин России не покупал валюту на внутреннем валютном рынке 27 апреля, свидетельствуют данные сайта Банка России . В частности, в разделе «Факторы формирования ликвидности» в графе «Операции Минфина России по покупке (продаже) иностранной валюты на внутреннем валютном рынке» указано 0 рублей с расчетами на 28 апреля.

Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов сообщал, что власти используют весь потенциал для минимизации последствий новых санкций США , при этом менять правила операций на валютном рынке, связанные с бюджетным правилом, не планируется.

Минфин РФ направляет на покупку валюты дополнительные нефтегазовые доходы, полученные за счет более высокой по сравнению с заложенной в бюджете цены на нефть.

В апреле Минфин планировал выйти на рекордные объемы закупок, нацелившись приобрести с 6 апреля по 8 мая валюту на 240,7 млрд рублей против 192,5 млрд рублей за предыдущий месяц.

С 6 апреля ЦБ купил для Минфина валюту примерно на 159,2 млрд рублей. При этом с 10 по 17 апреля регулятор не покупал валюту.