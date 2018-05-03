Правительство РФ утвердило проведение пилотного проекта по созданию единого агрегатора торговли

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о пилотном проекте по созданию единого агрегатора торговли — информационного ресурса для госзакупок малого объема. Об этом сообщил сайт правительства.

«Принято решение о реализации пилотного проекта по созданию информационного ресурса для госзакупок малого объема — единого агрегатора торговли. Реализация пилотного проекта предполагается на добровольной основе в отношении закупок для государственных и муниципальных нужд малого объема с 1 июля 2018 г., на обязательной основе в отношении госзакупок федеральных органов исполнительной власти — с 1 ноября 2018 г. Цель принятого решения — расширить возможности субъектов предпринимательства по предложению своих товаров, работ, услуг государственным заказчикам», — говорится в сообщении.

Как отмечают в правительстве, функция агрегатора торговли — обеспечивать взаимодействие поставщиков товаров, работ, услуг, размещающих свои предложения, с госзаказчиками. «Используя агрегатор торговли заказчик сможет выбирать наиболее качественный товар по оптимальной цене», — добавили в кабинете министров.

К агрегатору торговли будут допущены заказчики, зарегистрированные в единой информационной системе в сфере закупок. «Агрегатор торговли будет обеспечивать недискриминационный доступ при размещении предложений потенциальных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) с использованием в том числе других информационных систем», — подчеркнули в правительстве.

В агрегаторе торговли будет применяться информация о товарах, работах, услугах, содержащаяся в каталоге товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, размещенном в единой информационной системе в сфере закупок. Также в агрегаторе торговли будет формироваться реестр закупок, осуществленных с использованием агрегатора.