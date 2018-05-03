Кабмин запускает пилотный проект интернет-агрегатора госзакупок с 1 июля

"Принято решение о реализации пилотного проекта по созданию информационного ресурса для госзакупок малого объема — единого агрегатора торговли, — говорится в сообщении. — Реализация пилотного проекта предполагается на добровольной основе в отношении закупок для государственных и муниципальных нужд малого объема с 1 июля 2018 года, на обязательной основе в отношении госзакупок федеральных органов исполнительной власти — с 1 ноября 2018 года". Цель принятого решения — расширить возможности субъектов предпринимательства предлагать свои товары, работы, услуги государственным заказчикам.

Ранее размеры закупок малого объема были установлены на уровнях до 100 тыс. рублей, до 200 тыс. рублей и до 400 тыс. рублей в зависимости от их целей. «Функция агрегатора торговли — обеспечивать взаимодействие поставщиков товаров, работ, услуг, размещающих свои предложения, с госзаказчиками, — отметили в кабмине. — Используя агрегатор торговли заказчик сможет выбирать наиболее качественный товар по оптимальной цене». К агрегатору торговли будут допущены заказчики, зарегистрированные в единой информационной системе в сфере закупок. Агрегатор торговли будет обеспечивать недискриминационный доступ при размещении предложений потенциальных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) с использованием в том числе других информационных систем.