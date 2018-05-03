В Киргизии обсудили способы борьбы с религиозными радикалами

«Террористическая организация „Исламское государство“ пытается переместиться в Афганистан , чтобы нанести удар по постсоветским странам. По оценкам исследователей, группировка в течение последних лет успела завербовать несколько тысяч граждан республик бывшего СССР». Эти и другие данные озвучены в Бишкеке участниками международной экспертной площадки «Позитивные практики противодействия религиозному радикализму: взгляд из Центральной Азии».

— В Афганистане созревает новая модель ИГИЛ (запрещенного на территории РФ государства — Прим. ред.), нацеленная на регион, — заявила доктор политических наук Лариса Хоперская. По ее словам, чтобы противодействовать росту терроризма, странам необходимо наращивать сотрудничество в рамках евразийской интеграции.

Киргизская сторона, как утверждает завотделом этнической, религиозной политики и взаимодействия с гражданским обществом аппарата президента КР Мира Карыбаева, работает на упреждение подобных угроз. «В республике совершенствуется система религиозного образования, — отметила она. — Мы уже начали закрывать религиозные учреждения, если они не подходят под госстандарты. Довольно эффективно ведется работа по линии спецслужб. За деятельность экстремистского и террористического характера осуждены и отбывают наказание 517 человек».

Как полагает первый заместитель председателя совета Ассамблеи народов РФ Веналий Амелин, профилактическую работу России и странам региона необходимо проводить сообща, поскольку сотрудничество сделает ее более эффективной.