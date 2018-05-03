Ещё
В Киргизии обсудили способы борьбы с религиозными радикалами
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Киргизии обсудили способы борьбы с религиозными радикалами 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
«Террористическая организация „Исламское государство“ пытается переместиться в Афганистан, чтобы нанести удар по постсоветским странам. По оценкам исследователей, группировка в течение последних лет успела завербовать несколько тысяч граждан республик бывшего СССР». Эти и другие данные озвучены в Бишкеке участниками международной экспертной площадки «Позитивные практики противодействия религиозному радикализму: взгляд из Центральной Азии».
— В Афганистане созревает новая модель ИГИЛ (запрещенного на территории РФ государства — Прим. ред.), нацеленная на регион, — заявила доктор политических наук Лариса Хоперская. По ее словам, чтобы противодействовать росту терроризма, странам необходимо наращивать сотрудничество в рамках евразийской интеграции.
Киргизская сторона, как утверждает завотделом этнической, религиозной политики и взаимодействия с гражданским обществом аппарата президента КР Мира Карыбаева, работает на упреждение подобных угроз. «В республике совершенствуется система религиозного образования, — отметила она. — Мы уже начали закрывать религиозные учреждения, если они не подходят под госстандарты. Довольно эффективно ведется работа по линии спецслужб. За деятельность экстремистского и террористического характера осуждены и отбывают наказание 517 человек».
Как полагает первый заместитель председателя совета Ассамблеи народов РФ Веналий Амелин, профилактическую работу России и странам региона необходимо проводить сообща, поскольку сотрудничество сделает ее более эффективной.
Вместе с тем  Россия усиливает базы в Киргизии и Таджикистане в свете возрастающих угроз, исходящих с территории Афганистана. Об этом заявил министр обороны РФ Сергея Шойгу на совещании военных ведомств стран ШОС в Астане. По его словам, на базы поставляют новейшее вооружение, а вооруженным силам государств региона оказывается помощь, чтобы повысить их боеспособность.
Российская Газета: последние новости
Медведев: Буду работать там, где смогу принести максимальную пользу В России идет обсуждение программы модернизации электроэнергетики Вашингтон запретит продажу китайских смартфонов в США
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Сирии разбился российский истребитель385
Полномочия Медведева передадут Кудрину870
Скончалась выпавшая из аудитории МГИМО студентка87
Еще один мессенджер заблокируют в России245
Пока вы спали: 103 года строгого режима29
Видео
01:00
Летучей угрожают компроматом
Шоу-бизнес Другое
00:48
В центре Москвы произошла драка со стрельбой
Происшествия
00:26
Нефтяники отказываются от доллара
Экономика Статьи
00:38
Жуков рассказал об уходе со сцены
Шоу-бизнес
00:38
МВД показало личные вещи Чикатило
Происшествия
00:43
Москву перекроют из-за репетиции Парада Победы
Новости Москвы
01:57
В Москву придет похолодание
Общество Новости Москвы
02:59
Армения останется без еды
В мире Кавказ
03:55
Пугачева распекла изменившегося Киркорова
Шоу-бизнес
03:26
В Москве ожидается до 24 градусов тепла
Общество Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение