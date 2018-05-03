В Киргизии обсудили способы борьбы с религиозными радикалами 

«Террористическая организация „Исламское государство“ пытается переместиться в Афганистан, чтобы нанести удар по постсоветским странам. По оценкам исследователей, группировка в течение последних лет успела завербовать несколько тысяч граждан республик бывшего СССР». Эти и другие данные озвучены в Бишкеке участниками международной экспертной площадки «Позитивные практики противодействия религиозному радикализму: взгляд из Центральной Азии».
— В Афганистане созревает новая модель ИГИЛ (запрещенного на территории РФ государства — Прим. ред.), нацеленная на регион, — заявила доктор политических наук Лариса Хоперская. По ее словам, чтобы противодействовать росту терроризма, странам необходимо наращивать сотрудничество в рамках евразийской интеграции.
Киргизская сторона, как утверждает завотделом этнической, религиозной политики и взаимодействия с гражданским обществом аппарата президента КР Мира Карыбаева, работает на упреждение подобных угроз. «В республике совершенствуется система религиозного образования, — отметила она. — Мы уже начали закрывать религиозные учреждения, если они не подходят под госстандарты. Довольно эффективно ведется работа по линии спецслужб. За деятельность экстремистского и террористического характера осуждены и отбывают наказание 517 человек».
Как полагает первый заместитель председателя совета Ассамблеи народов РФ Веналий Амелин, профилактическую работу России и странам региона необходимо проводить сообща, поскольку сотрудничество сделает ее более эффективной.
Вместе с тем Россия усиливает базы в Киргизии и Таджикистане в свете возрастающих угроз, исходящих с территории Афганистана. Об этом заявил министр обороны РФ Сергея Шойгу на совещании военных ведомств стран ШОС в Астане. По его словам, на базы поставляют новейшее вооружение, а вооруженным силам государств региона оказывается помощь, чтобы повысить их боеспособность.