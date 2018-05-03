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В Самарской области нашли фальсифицированное ульяновское молоко
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В Самарской области нашли фальсифицированное ульяновское молоко 

Волга Ньюс 1 час назад
На Государственном информационном ресурсе в сфере защиты прав потребителей появилась информация об обнаруженном в Самарской области фальсификате. По информации Роспотребнадзора питьевое пастеризованное молоко 3,2% жирности производителя Ульяновской области ООО «НовМолДом» была подделана умышленно.
К слову, это не первый случай внимания Роспотребнадзора к деятельности этого производителя. Несколько лет назад портал «Волга Ньюс» писал о том, что жительница Тольятти нашла в пакете молока ООО «НовМолДом» мышь. Тогда сотрудники Роспотребнадзора провели внеплановую выездную проверку продовольственного отдела, где был приобретен продукт. Единственным нарушением, выявленным ревизорами, стало отсутствие на упаковках с молоком маркировки, содержащей информацию для потребителей.
Также в продукции ООО «НовМолДом» неоднократно находил нарушения Роспотребнадзор Ульяновской области и направлял протоколы об административных правонарушениях в Арбитражный суд.
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