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В Удмуртии приостановят деятельность производителя мясных полуфабрикатов «Общепит»
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В Удмуртии приостановят деятельность производителя мясных полуфабрикатов «Общепит» 

ИА «Сусанин» 1 час назад
Фото: ИА «Сусанин»
Малая Пурга. Удмуртия. В Малой Пурге на 60 суток приостановят работу потребительского общества «Общепит». Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике.
В цехе по изготовлению мясных полуфабрикатов-пельменей допущены грубые нарушения санитарного законодательства.
Так, на предприятии некачественно моется оборудование и инвентарь, на стеллажах нет гигиенического покрытия, используются дезинфицирующие средства с истекшим сроком годности, в цеху не в полном объеме проводятся дератизационные мероприятия. Кроме того, сотрудники не прошли медосмотр и гигиеническое обучение.
Как рассказали в ведомстве, подобные нарушения санитарно-эпидемиологических требований могли привести к кишечным инфекциям.
По результатам проверки специалисты управления составили протокол о временном приостановлении деятельности.
28 апреля по решению Малопургинского районного суда деятельность цеха приостановлена на срок 60 суток.
Решение суда не вступило в законную силу.
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