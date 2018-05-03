Куда пойти на 9 Мая в Казани? Программа гуляний

Техника военных лет впервые примет участие в параде Победы в Казани

По площади Тысячелетия проедут танк «Победы» — легендарный Т-34, танк ИС-3, запущенный в производство в последние дни войны, «Катюша» и шесть мотоциклов советского производства. «Корпуса этой техники прибыли из Новосибирска , восстановлены, поставлены на ход в Танковом училище», — сообщил начальник управления культуры города Азат Абзалов

Также в День Победы традиционно пройдёт «Бессмертный полк». Ожидают, что в Казани акция соберёт примерно такое же количество участников, как и в прошлом году, — порядка 120 тысяч человек. Азат Абзалов обратился с особой просьбой к участникам «Бессмертного полка»: подобрать удобную одежду, обувь и прийти к сбору заблаговременно к 13.00. А также быть готовыми к тому, что определённое время займут ожидание и досмотр. Как и в прошлом году, эта акция пройдёт от площади Свободы по ул. Карла Маркса, ул. Лобачевского, ул. Кремлёвской, площади Первого Мая к площади Тысячелетия.

Колонна формируется со стороны ул. К. Маркса — на пересечении с ул. Горького в районе Аграрного университета. Старт запланирован на 15.00. Участников акции постараются обеспечить напитками. А для безопасности колонны по всему маршруту выставят заградительную технику.

По завершении акции на площади Тысячелетия начнётся концерт тысячного хора «Поющая Казань». Праздничная программа продолжится до 22.00 и завершится салютом. Во всей красе его можно будет увидеть с площади Тысячелетия и набережной Казанки.

9 мая общественный транс­порт будет работать с 5.00 до 24.00. Предусмотрены дополнительные составы в метро. По завершении праздника специальная подача автобусов предусмотрена на ул. Левобулачной в районе Кировского переулка и Ленинской дамбы у Издательства.

Где погулять в Казани с 3 по 9 мая 3 мая. Сквер Васильченко

Открытие Аллеи победителей. На специально установленных стендах каждый может поделиться семейной историей и выставить фотографии участников Великой Отечественной войны.

4 мая. Парк Калейдоскоп

Для ветеранов организована праздничная программа.

7 мая. ДК Ленина

Торжественное собрание с приглашением 500 ветеранов и тружеников тыла, после завершения которого праздничные мероприятия продолжатся в парке «Крылья Советов».

7 мая. Сад Кирова

Для ветеранов организована праздничная программа.

8 мая. Театр оперы и балета им. М. Джалиля

Торжественное заседание с участием ветеранов рес­публики в честь 73-й годовщины Победы.

8 мая. Стадион «Ракета»

Театрализованное представление. В мероприятии примут участие свыше 100 участников художественной самодеятельности, более 500 детей станут участниками шествия с фотографиями своих дедушек и прадедушек. Завершится мероприятие концертом профессиональных артистов и победителей творческих конкурсов района.

9 мая, 8.00 Арское и Архангельское кладбища

Торжественное возложение венков и цветов при участиии ветеранов, руководства РТ и г. Казани.

9 мая, 9.00 Парк Победы

Возложение гирлянд и цветов к Вечному огню и монументу Матерям и Вдовам.

9 мая, 9.45 Площадь Тысячелетия

Театрализованное представление. Парад Казанского гарнизона с участием воспитанников кадетских классов и юнармии.

9 мая, 10.00 — 20.00 Парк Победы

Фестиваль «Наследники победы» с участием представителей из 32 регионов России

Фестиваль детских духовых оркест­ров «Фанфары Победы». В 14 часов — выступление ветеранских хоров.

9 мая, 11.00 — 13.00 Площадь Тысячелетия

Праздничный концерт с участием мастеров искусств РТ и творческих коллективов города.

9 мая Советская площадь

Праздничный концерт для ветеранов «В городском саду играет духовой оркестр».

9 мая, 22.00 Праздничный салют можно будет увидеть с площади Тысячелетия и набережных Казанки.