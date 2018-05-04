«Бессмертный полк — 2018»: первая акция памяти пройдет в Палестине 4 мая

В пятницу, 4 мая, в мире стартует акция «Бессмертный полк — 2018». Самые масштабные шествия проходят, разумеется, в России . Так, организаторы марша в Москве в этом году ожидают увидеть на Тверской улице более миллиона человек. Люди стали интересоваться далеко не только тем, как можно получить специально оформленную табличку с фотографией.

С портретами своих родственников-ветеранов выходили на улицы еще в Советском Союзе, но по-настоящему большой масштаб и нынешнее название «Бессмертный полк» эта акция получила в 2012 году в Томске

Уже на следующий год проход «Бессмертного полка» был организован в нескольких десятках городов. В столицу, по крупному это мероприятие впервые провели в 2015 году. Тогда мало кто ожидал, что «Бессмертный полк» привлечет так много людей. Тут же начались и скандалы: фото в соцсетях с брошенными портретами ветеранов, вбросы о том, что бюджетников, школьников и студентов принуждают принимать участие в этом шествии и так далее.

В 2015 году все это не смогло перебить положительные эмоции как участников, так и очевидцев. Пик скандалов, связанных с «Бессмертным полком» пришелся на начало мая 2016-го. Тогда сообщений о навязывании обязательств по участию в шествии было особенно много. Тогда же возникли опасения, что искреннюю инициативу снизу попытаются оседлать чиновники, испортив при этом саму идею.

Отчасти так и вышло. Сегодня у «Бессмертного полка» несколько организаторов, сайтов и разная символика. Инициативу у первопроходцев из Томска в ряде регионов перехватили местные власти, но авторов идеи это уже не пугает. Вот что Business FM заявил один из основателей томского движения «Всероссийская гражданская инициатива „Бессмертный полк“ Игорь Дмитриев

Игорь Дмитриев основатель томского движения „Всероссийская гражданская инициатива „Бессмертный полк“ „Везде по-разному. В подавляющем большинстве, конечно, мы видим даже и за рубежом стараются чиновники или люди, которые находятся в „Бессмертном полку“ России подобрать его под себя. Дело в том, что прохождение с портретами — это ведь не самое главное, почему мы считаем, что наша работа идет нормально и хорошо. Мы в данный момент запустили обновление нашего нового сайта, где уже более 4000 семейных историй записано. Наверное, это более важная история, нежели проходить по главной улице с оркестром. Наверное, все больше и больше человек понимают, что нужно сохранять семейную историю“.

Интересно, что схожую тенденцию отмечают и в общественной организации „Бессмертный полк — Москва“. Вот что говорит ее пресс-секретарь Елена Калгина:

Елена Калгина пресс-секретарь организации „Бессмертный полк — Москва“ „В прошлом году заработал сайт „Мой ветеран.рф“. На этом сайте любой желающий может абсолютно бесплатно подать заявку на установление судьбы своего родственника. Немножко надо потрудиться, там достаточно большая анкета. Добровольцы „Бессмертного полка“ начинают поиск информации как в открытых источниках, так и делают запросы в архивы. Если даже посмотреть на запрос нашей „горячей линии“, то если до этого большинство запросов, где-то половина точно, была связана именно с шествием: как принять участие, где можно транспарант заказать, то в этом году 80-90% звонков на „горячую линию“ связано именно с вопросом „помогите установить хоть какие-то сведения о моем солдате, о моем герое“.

Что касается самого шествия, даже Игорь Дмитриев из Томска признает, что простым людям нет дела до того, с символикой каких именно организаторов будут портреты их родственников. В этом году в Москве шествие 9 Мая начнется в три часа дня. Сбор участников запланирован на 12 часов. Колонна стартует от метро „Динамо“.