Ещё
Школа-интернат №30 в Сокольниках отметила день рождения праздничным концертом
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Школа-интернат №30 в Сокольниках отметила день рождения праздничным концертом 

Управа района Сокольники 1 час назад
Фото: Управа района Сокольники
Концерт был приурочен к 115-летию со дня рождения К. А. Микаэльяна и одновременно ко дню рождения сокольнической школы.
Как отметили представители коррекционной школы-интерната, в этот знаменательный для всех учащихся и сотрудников день все словно перенеслись в прошлое и вспомнили историю основания образовательного учреждения. Также собравшиеся пофантазировали и представили будущие профессии воспитанников школы.
Поздравить школу пришел внук Карпа Авдеевича Микаэльяна со своей семьей.
Танцоры коллектива «Росинка» из Дворца молодежи в Сокольниках прибыли на праздник, чтобы поздравить учащихся. Дошколята прочитали стихотворения в честь юбилея СКОШИ №30 им. К. А. Микэльяна, а школьники презентовали свои праздничные номера, рисунки и стенгазеты.
Руководство учреждения выражает благодарность за организацию мероприятия вожатой Шилихиной Н. С., за предоставление исторических материалов — Нестеровой Т. Б. и Мамаевой Н. В., за помощь в постановке танцевальных номеров — Даниловой С. В., Нелюбиной С. Б., Гаджиевой З. А., за сурдоперевод — Ивановой О. В.
Фото: предоставлено ГКОУ «СКОШИ №30 им. К. А. Микаэльяна».
Управа района Сокольники: последние новости
Во дворах на Колодезной улице отремонтируют более 3000 кв.м асфальта К неплательщикам ЖКУ Сокольников применяются меры по взысканию задолженности В Сокольниках проведут реконструкцию 20 контейнерных площадок
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Сирии разбился российский истребитель385
Полномочия Медведева передадут Кудрину870
Скончалась выпавшая из аудитории МГИМО студентка87
Еще один мессенджер заблокируют в России245
Пока вы спали: 103 года строгого режима29
Видео
01:00
Летучей угрожают компроматом
Шоу-бизнес Другое
00:48
В центре Москвы произошла драка со стрельбой
Происшествия
00:26
Нефтяники отказываются от доллара
Экономика Статьи
00:38
Жуков рассказал об уходе со сцены
Шоу-бизнес
00:38
МВД показало личные вещи Чикатило
Происшествия
00:43
Москву перекроют из-за репетиции Парада Победы
Новости Москвы
01:57
В Москву придет похолодание
Общество Новости Москвы
02:59
Армения останется без еды
В мире Кавказ
03:55
Пугачева распекла изменившегося Киркорова
Шоу-бизнес
03:26
В Москве ожидается до 24 градусов тепла
Общество Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение