Школа-интернат №30 в Сокольниках отметила день рождения праздничным концертом

Концерт был приурочен к 115-летию со дня рождения К. А. Микаэльяна и одновременно ко дню рождения сокольнической школы.

Как отметили представители коррекционной школы-интерната, в этот знаменательный для всех учащихся и сотрудников день все словно перенеслись в прошлое и вспомнили историю основания образовательного учреждения. Также собравшиеся пофантазировали и представили будущие профессии воспитанников школы.

Поздравить школу пришел внук Карпа Авдеевича Микаэльяна со своей семьей.

Танцоры коллектива «Росинка» из Дворца молодежи в Сокольниках прибыли на праздник, чтобы поздравить учащихся. Дошколята прочитали стихотворения в честь юбилея СКОШИ №30 им. К. А. Микэльяна, а школьники презентовали свои праздничные номера, рисунки и стенгазеты.

Руководство учреждения выражает благодарность за организацию мероприятия вожатой Шилихиной Н. С., за предоставление исторических материалов — Нестеровой Т. Б. и Мамаевой Н. В., за помощь в постановке танцевальных номеров — Даниловой С. В., Нелюбиной С. Б., Гаджиевой З. А., за сурдоперевод — Ивановой О. В.

Фото: предоставлено ГКОУ «СКОШИ №30 им. К. А. Микаэльяна».