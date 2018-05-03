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Глава немецкого МИД отметил вину Германии в Холокосте
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Глава немецкого МИД отметил вину Германии в Холокосте 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас остро отреагировал на попытку пересмотра истории со стороны президента Палестины Махмуда Аббаса, который на днях заявил о мнимой вине еврейского народа в Холокосте, сообщают немецкие СМИ.
«Тут не должно быть никаких сомнений, ответственность за это жесточайшее в истории человечества преступление несет Германия, — заявил Маас. — Я всегда придерживался мнения, что придание Холокосту относительного характера и допущение каких-либо иных толкований произошедшего недопустимо».
Аббас высказал мнение, что причиной трагедии стал не антисемитизм, а «социальное поведение» евреев, в частности, одалживание денег. Палестинский лидер в весьма острой форме выразил свое несогласие с наличием в мире убеждения об особенности страданий еврейского народа. «У них нет исторических корней на Святой земле», — сказал 82-летний политик, подчеркнув, что Адольф Гитлер поддержал переселение евреев в Палестину путем заключения сделки между немецким министерством финансов и Англо-Палестинским банком. Аббас убежден, именно этот эпизод является ключевым в современной истории еврейского народа.
По мнению руководителя немецкого внешнеполитического ведомства, президент Палестины предпринял очередную попытку пересмотреть устоявшиеся понятия, а также фактически переписать историю в выгодном для его страны ключе. «Это недопустимо, — подчеркнул Маас. — Память о Холокосте является не только напоминанием о страшной трагедии, но и своеобразным призывом давать решительной отпор любой форме антисемитизма по всему миру».
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху расценил поведение Аббаса как самый настоящий акт антисемитизма и подчеркнул, что в современном мире подобные слова не должны оставаться безнаказанными.
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