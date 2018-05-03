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Глава компании Emaar Properties Мохамед Али Рашед Аль-Аббар примет участие в «KazanSummit»
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Глава компании Emaar Properties Мохамед Али Рашед Аль-Аббар примет участие в «KazanSummit» 

ТАСС 1 час назад
Казань, 3 мая 2018 г. Компания Emaar Properties занимается строительством торговых центров, отелей международного класса, моллов, офисных центров и др. Компания построила самую высокую в мире башню «Бурдж Халифа», является владельцем и оператором крупнейшего в мире торгового центра «Дубай Молл». Emaar Properties представлена на рынке около 19 лет, ее представительства расположены в 11 странах мира, центральный офис находится в Дубае.
Мохамед Али Рашед Аль-Аббар — директор Генерального в Дубае Департамента Экономического Развития, а также председатель совета директоров Emaar Properties. Алаббар также является основателем Арабского Делового Совета, который был организован под руководством Всемирного Экономического Форума. Журнал Euromoney признал Алаббара одним из 5 арабских, из всего 50 самых успешных мировых лидеров.
10-12 мая 2018 года в Казани состоится Международный экономический саммит "Россия — Исламский мир: KazanSummit". На протяжении десяти лет площадка в Казани собирает представителей международных организаций, органов государственной власти, финансовых институтов, посольств, депутатов парламентов, ведущих инвесторов и бизнесменов, топ-менеджеров российских и зарубежных компаний. Саммит зарекомендовал себя в качестве успешной бизнес-платформы для установления новых контактов, а также подспорье для презентации экономических возможностей и инвестиционного потенциала нашей страны.
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