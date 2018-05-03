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В Хюэ появилась книжная улица
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В Хюэ появилась книжная улица 

Вьетнам сегодня 1 час назад
Фото: Вьетнам сегодня
Древняя столица Вьетнама Хюэ 1 мая обзавелась книжной улицей Хай Ба Тунг
В открытие улицы было вложено 7,5 млрд донгов. И в первый же день на ней было продано 10 000 наименований книг, 40% которых — новинки издательств. Также на ней доступны старые и подержанные книги на разную тематику, а, также, книги на французском и английском языках.
Директор акционерного общества Book-Hue C & C Ха Хуй Цзянь похвалила начинание, заявив, что у Хюэ появилось свое открытое пространство для любителей книг. Также она рассказала, что пригласила на Хай Ба Тунг две крупные букинистические компании, чтобы они могли продавать книги жителям Хюэ по разумны ценам.
Источник: DTInews
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