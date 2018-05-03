Генпрокурор Киргизии проведет ревизию приостановленных дел

Новый глава Генеральной прокуратуры Киргизии Откурбек Джамшитов проверит все уголовные дела, расследование по которым было приостановлено его предшественницей Индирой Джолдубаевой, и сократит количество проверок в отношении предпринимателей. Об этом он заявил в парламенте республики, где его кандидатуру одобрили 109 из 110 присутствовавших на голосовании законодателей.

Перед отставкой Индира Джолдубаева подверглась жесткой критике со стороны президента КР Сооронбая Жээнбекова. Глава республики напомнил, что на руководителя Генпрокуратуры возложили основную работу по реализации антикоррупционной политики, однако справиться с задачами она не смогла. «В связи с этим система утратила доверие общества», — посетовал Сооронбай Жээнбеков

— Мы учтем критику президента, — заявил Откурбек Джамшитов. — Начнем работать по-другому. Проведем анализ всех приостановленных уголовных дел. Изменим форму работы прокуратуры и рассмотрим применение прокурорами своих полномочий.

По его словам, Генпрокуратура в первую очередь покончит с коррупцией в надзорных органах. «Мы начнем очищение от коррупции с себя, — подчеркнул он. — Наши родственники и друзья — Конституция и законы, а права, свободы и интересы граждан поставлены во главу угла».

Досье «РГ»

Откурбеку Джамшитову 42 года. 21 год из них он служит в органах прокуратуры, начав карьеру стажером, а затем помощником прокурора. С 1999 по 2008 год работал следователем, затем был назначен заместителем районного прокурора. В июле 2015-го возглавил областную прокуратуру. Имеет классный чин советника юстиции II класса.