Медкластер на пятерку

Врио губернатора Андрей Травников представил министру промышленности и торговли РФ Денису Мантурову достижения региональной фармакологии. Глава федерального ведомства, ознакомившись с инновационными проектами, сообщил, что за последние десять лет совместные усилия федерального центра, регионов, науки и бизнеса позволили кардинально изменить облик медицинской и фармпромышленности страны.

— У нас впервые появилась собственная, сильная фарминдустрия. Была инициирована разработка лекарств по всем основным сегментам рынка, открыто более тридцати новых фармзаводов, — сказал Мантуров. По его словам, и у сектора медицинских изделий большой потенциал для развития, в этом члены совета убедились, посетив предприятия Медтехнопарка Новосибирской области . — Сегодня мы с опережением выполняем задачу Президента страны по освоению выпуска номенклатуры жизненно важных лекарственных препаратов и в целом существенно увеличили долю российских лекарств в общем объеме рынка, — сообщил Денис Мантуров. — Но что особенно важно и что подчеркивает конкурентоспособность отрасли, наши предприятия наращивают объемы внешних поставок. В прошлом году экспорт фармпродукции впервые превысил 700 миллионов долларов, и мы видим потенциал его четырехкратного увеличения к 2025 году.

В Институте цитологии и генетики СО РАН министру промышленности и торговли РФ Денису Мантурову продемонстрировали иммунодефицитную мышь. У нее особая миссия: по словам ученых, это идеальный модельный объект для поиска препаратов против злокачественных опухолей у человека. Фото с сайта nso.ru Андрей Травников рассказал, что темпы роста производства в медицинской и фармацевтической промышленности региона начиная с 2015 года стабильно превышают темпы роста в обрабатывающих отраслях. — Для нас формирование индустриальных парков и технопарков является приоритетным направлением инвестиционной политики, — отметил глава региона. — Области есть на что опираться при создании инновационных современных парковых проектов как медицинского, так и промышленного профиля.

В 2016 году была утверждена концепция парковой политики Новосибирской области, в которой отражена взаимосвязь парковой и кластерной политики. Примерами удачного совмещения могут служить Академпарк, Биотехнопарк, Медтехнопарк. — У нас серьезный научный потенциал по разработке биофармпрепаратов, медицинским наукам, — заявил Андрей Травников. — В области накоплен богатый опыт по применению медицинских изделий, технологий и препаратов на базе федеральных центров и клиник. Сегодня 50 предприятий работают в этом направлении — 44 занимаются производством изделий и шесть — производством лекарств. Это результат реализации кластерной политики и использования инструментов создания технологических и индустриальных парков.

По оценкам экспертов, новосибирская практика в этом плане одна из лучших в стране, она получила положительную оценку и со стороны федерального руководства. Ускорению процесса вывода продукции региона на рынок, улучшению и расширению номенклатуры препаратов и изделий, дооснащению, модернизации предприятий и лабораторий способствовала финансовая поддержка, полученная в рамках госпрограммы. Ее в виде субсидий на возмещение понесенных затрат получили в 2015–2017 годах 26 предприятий медицинской и фармацевтической промышленности. Объем средств, выделенных на указанные цели из регионального бюджета, составил 63 миллиона рублей. Также в ходе двусторонней встречи Дениса Мантурова и Андрея Травникова были обсуждены те направления работы, по которым федеральный центр может оказать помощь Новосибирской области. Речь шла о достигнутой договоренности по совместному поиску финансовых возможностей и ресурсов для строительства нового вивария. Это не только позволит нарастить объемы клинических исследований фармацевтических компаний, но и придаст дополнительный импульс развитию как фундаментальной, так и прикладной науки.

КОММЕНТАРИЙ

Денис МАНТУРОВ, министр промышленности и торговли Российской Федерации:

— Новосибирская область не заявляла о создании кластера, но оказалась в передовиках в этой части без дополнительной поддержки со стороны федерального центра. Мы сегодня посещали и «Ангиолайн», и биотехнологический парк, и я могу сказать, что многим регионам есть чему поучиться. Руководителям предприятий и регионов, которые принимали участие в работе нашего координационного совета, предоставили возможность ознакомиться с результатами, и это даст дополнительный импульс к тому, чтобы формировались межрегиональные кооперационные связи.