Ночная репетиция Парада Победы прошла в центре Самары 

Почти 2 тысячи участников будущего парада прошли по площади Куйбышева накануне вечером. Первую репетицию на главной городской площади провели в ночь. К 8 часам вечера сформированные парадные коробки заняли свои места. Около 2 тысяч человек участвовало в тренировке Парада Победы в Самаре. Кроме представителей разных родов войск ЦВО, в парадных расчетах вышли и сотрудники МВД, МЧС и ФСИН. Впервые в этом году участники репетировали в парадной форме. Тренировка проходила без военной техники. Косметический ремонт машин и танков был закончен недавно. Больше двух тонн краски ушло на их подготовку, сообщает пресс-служба ЦВО. В ночь на 4 мая механических участников парада переместят в центр города. В пятницу вечером пройдет первая тренировка с участием техники. Генеральную репетицию Парада Победы проведут утром 5 мая. Из нововведений 2018 года — пикапы УАЗ «Патриот» с крупнокалиберными пулеметами «Корд». Их приняли на вооружение с учетом сирийского опыта. Кроме того, по площади пройдут бронеавтомобили «Тигр-М СпН», ОТРК «Искандер-М», зенитные ракетные системы, самоходные гаубицы, бронетранспортеры, танки и другая военная техника.
Фото: пресс-служба ЦВО