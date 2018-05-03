Ещё
В Артеме Приморского края школьники принимают активное участие в конкурсе творческих работ «Полицейский Дядя Степа»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Артеме Приморского края школьники принимают активное участие в конкурсе творческих работ «Полицейский Дядя Степа» 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 1 час назад
На территории города Артема в рамках проходит региональный этап конкурса творческих работ под названием «Полицейский дядя Степа». Мероприятие приурочено к 300-летию образования полиции России и направлено на создание положительного образа полицейского, воспитание уважительного отношения к сотруднику органов внутренних дел у подрастающего поколения. Организаторами конкурса выступили отдел МВД России по городу Артему и члены Общественного совета.
Школьники Артема с большим интересом включились в процесс создания игрушек в образе полицейского, используя для этого самые различные материалы.
Полицейский Дядя Степа Анастасии Чикаевой из школы № 22 выполнен из пластилина. Эта тематическая поделка посвящена сотрудникам правопорядка времен Российской империи. Работа учениц школы № 19 Ангелины Сагадеевой и Анастасии Столбовой выполнена из бумаги и ниток. Девочки назвали своего героя Дядя Степа — Светофор. Учащаяся школы № 18 Альбина Рыбкина выполнила мягкую игрушку мультипликационного героя из фетра. «Наш Степан на посту» — девочка дала такое название своей работе. Воспитанница гимназии № 1 Ирина Григорьева свою работу делала вместе с бабушкой. Это целое панно, выполненное из пластилина, под названием «Безопасная дорога».
Итоги конкурса детского творчества подведут 5 июня в День образования полиции России. Победители и участники будут награждены ценными подарками.
Министерство внутренних дел Российской Федерации: последние новости
Владимир Кубышко в Белгороде принял участие в церемонии открытия военно-спортивных сборов воспитанников суворовских военных училищ МВД России «Наследники Победы» Полицейские провели для орловских студентов квест-игру «Скажи наркотикам - нет» Полицейские Красноперекопска призвали горожан пользоваться электронным порталом Gosuslugi.ru
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Сирии разбился российский истребитель401
Полномочия Медведева передадут Кудрину874
Скончалась выпавшая из аудитории МГИМО студентка91
Еще один мессенджер заблокируют в России247
Пока вы спали: 103 года строгого режима29
Видео
01:00
Летучей угрожают компроматом
Шоу-бизнес Другое
00:48
В центре Москвы произошла драка со стрельбой
Происшествия
00:26
Нефтяники отказываются от доллара
Экономика Статьи
00:38
Жуков рассказал об уходе со сцены
Шоу-бизнес
00:38
МВД показало личные вещи Чикатило
Происшествия
00:43
Москву перекроют из-за репетиции Парада Победы
Новости Москвы
01:57
В Москву придет похолодание
Общество Новости Москвы
02:59
Армения останется без еды
В мире Кавказ
03:55
Пугачева распекла изменившегося Киркорова
Шоу-бизнес
03:26
В Москве ожидается до 24 градусов тепла
Общество Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение