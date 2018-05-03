В Артеме Приморского края школьники принимают активное участие в конкурсе творческих работ «Полицейский Дядя Степа»

На территории города Артема в рамках проходит региональный этап конкурса творческих работ под названием «Полицейский дядя Степа». Мероприятие приурочено к 300-летию образования полиции России и направлено на создание положительного образа полицейского, воспитание уважительного отношения к сотруднику органов внутренних дел у подрастающего поколения. Организаторами конкурса выступили отдел МВД России по городу Артему и члены Общественного совета.

Школьники Артема с большим интересом включились в процесс создания игрушек в образе полицейского, используя для этого самые различные материалы.

Полицейский Дядя Степа Анастасии Чикаевой из школы № 22 выполнен из пластилина. Эта тематическая поделка посвящена сотрудникам правопорядка времен Российской империи. Работа учениц школы № 19 Ангелины Сагадеевой и Анастасии Столбовой выполнена из бумаги и ниток. Девочки назвали своего героя Дядя Степа — Светофор. Учащаяся школы № 18 Альбина Рыбкина выполнила мягкую игрушку мультипликационного героя из фетра. «Наш Степан на посту» — девочка дала такое название своей работе. Воспитанница гимназии № 1 Ирина Григорьева свою работу делала вместе с бабушкой. Это целое панно, выполненное из пластилина, под названием «Безопасная дорога».

Итоги конкурса детского творчества подведут 5 июня в День образования полиции России. Победители и участники будут награждены ценными подарками.