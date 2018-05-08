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Владимир Путин назначил судей в Татарстане
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Трамп решил судьбу Ирана

Владимир Путин назначил судей в Татарстане 

АиФ Казань 49 минут назад
Фото: АиФ Казань
Президент РФ Владимир Путин назначил судей в Татарстане, соответствующий указ размещен на портале правовой информации.
Согласно документу, судьей Верховного суда РТ назначена Рузиля Миннегалиева, ранее занимавшая пост зампреда Приволжского райсуда Казани. Судьей Кировского суда Казани стала мировая судья Дина Сибгатуллина. Судьей Арбитражного суда Поволжского округа стал Виталий Гильмутдинов, ранее занимавший пост председателя судебного состава АС Оренбургской области. Судья межрайонного суда Башкортостана Гузель Исмагилова назначена судьей Набережночелнинского горсуда.
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