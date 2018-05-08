Президент РФ Владимир Путин назначил судей в Татарстане, соответствующий указ размещен на портале правовой информации.
Согласно документу, судьей Верховного суда РТ назначена Рузиля Миннегалиева, ранее занимавшая пост зампреда Приволжского райсуда Казани. Судьей Кировского суда Казани стала мировая судья Дина Сибгатуллина. Судьей Арбитражного суда Поволжского округа стал Виталий Гильмутдинов, ранее занимавший пост председателя судебного состава АС Оренбургской области. Судья межрайонного суда Башкортостана Гузель Исмагилова назначена судьей Набережночелнинского горсуда.