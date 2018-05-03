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Министром культуры Татарстана стала заслуженный экономист РТ Ирада Аюпова
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Министром культуры Татарстана стала заслуженный экономист РТ Ирада Аюпова 

АиФ Казань 1 час назад
Фото: АиФ Казань
Рустам Минниханов назначил Ираду Аюпову министром культуры Татарстана, сообщается на официальном портале органов власти республики.
Президент Татарстана подписал 3 мая соответствующий указ. «Назначить Аюпову Ираду Хафизяновну министром культуры Республики Татарстан, освободив её от ранее занимаемой должности», — цитирует текст указа пресс-служба президента РТ.
Ирада Хафизяновна Аюпова родилась 13 июля 1971 года в Баку. Окончила Азербайджанскую государственную нефтяную академию по специальности «инженер-математик», а затем Татарский институт содействия бизнесу по специальности «юрист». Ирада Аюпова также прошла переподготовку в Российской академии народного хозяйства и госслужбы при Президенте Российской Федерации по программе «Специалист по государственному и муниципальному управлению — MasterofPublicAdministration (MPA)». Трудовую деятельность она начала в 1994 году в ОАО «Нижнекамскшина» с должности инженера-программиста. В сферу культуры Ирада Аюпова пришла в 2008 году, став заместителем министра культуры Татарстана. В конце 2015 года она была назначена начальником Главного архивного управления при кабмине РТ. С мая 2016 года она работала председателем Госкомитета РТ по архивному делу.
Ирада Аюпова является заслуженным экономистом РТ. У нее есть дочь.
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