Борьба за водные ресурсы в мире обостряется

В мировых СМИ и публикациях ООН появляется все больше информации, указывающей на тревожные тенденции в состоянии планеты и ее природных ресурсов. Одна из главных проблем — нехватка пресной воды в мире, которая может привести к войнам и массовым миграциям населения, вплоть до переселения народов — туда, где есть вода. В перспективе последствия «водного кризиса» могут коснуться и России , которая является одним из мировых лидеров по запасам пресной воды. В частности, нехватка воды может стать причиной массовой миграции в Россию из стран Центральной Азии, а в перспективе и Ближнего Востока.

Водные ресурсы планеты сокращаются по двум основным причинам. С одной стороны, увеличивается забор воды для сельского хозяйства (70% потребления), чтобы удовлетворить потребности растущего населения Земли. С другой стороны, в результате глобального потепления тают ледники, идет опустынивание ранее плодородных земель. Эксперты ООН констатируют, что на земле сложилась критическая ситуация в области важнейших природных ресурсов, прежде всего воды, которую уже называют «голубым золотом». Это чревато военными конфликтами во многих регионах мира, в первую очередь на Ближнем Востоке и в Южной Азии. По прогнозам ООН, к 2040 году население земли достигнет девять миллиардов человек, при этом запасы пресной воды смогут покрыть лишь 70% потребностей человечества.

Один из крупнейших водных конфликтов назревает в Междуречье — в регионе, где протекают реки Тигр и Евфрат. Турецкое правительство планирует строительство 22 высотных плотин, девять из которых уже построены. Это вызвало чрезвычайно резкую реакцию со стороны Сирии Ирака , которые попадают в полную водную зависимость от Турции . Тем не менее, пользуясь ослаблением центральной власти в Дамаске и Багдаде, Анкара усиливает свой контроль над водами Тигра и Евфрата.

Другой узел противоречий сложился в бассейне реки Иордан, за водные ресурсы которой борются Израиль Иордания и палестинские территории. Чрезвычайно интенсивное сельское хозяйство Израиля потребляет все больше гидроресурсов, в то время как в Иордании и на оккупированных палестинских территориях резко сокращаются объемы воды на душу населения. Бывший президент Израиля Шимон Перес призвал изменить коренным образом политику стран региона в вопросах водопользования, в противном случае бассейны Иордана и Ярмука могут снова стать очагами опасного противостояния.

Нарастает напряженность в бассейне Нила в связи с планами Эфиопии построить гигантскую плотину и ГЭС в верховьях Голубого Нила. В Каире справедливо опасаются, что это сократит объем воды, поступающей в Египет и вызовет засуху. Президент Ас-Сиси заявил, что вода — «вопрос жизни и смерти» для его страны, аналитики не исключают военной эскалации конфликта. Ранее Египет даже угрожал разбомбить строящиеся в Эфиопии плотины.

Тлеющие очаги водных конфликтов имеются и в других регионах мира. Так, планы Индии по строительству плотины и ГЭС в верховьях реки Инд вызвали резкую реакцию официального Исламабада , так как это может ограничить доступ Пакистана к главному источнику пресной воды. Пакистанские исламисты уже угрожают «затопить Индию в крови», если она перекроет воды Инда.

Конфликтная ситуация складывается и в Юго-Восточной Азии. Соседи Китая с беспокойством следят за планами КНР построить каскад электростанций и плотин в верховья рек Меконг (течет во Вьетнам ), Брахмапутры (течет в Индию) и Салуин (в Бирму Таиланд ). Китай аргументирует свои планы тем, что страна, имеющая 20% населения планеты, располагает лишь восемью процентами мировых водных ресурсов. Особую тревогу планы Пекина вызывают в Индии и Вьетнаме, которые опасаются за обеспечение пресной водой своего растущего населения. По мнению представителей индийского правительства, водные проекты Китая «вбивают клин» в двусторонние отношения. В Индии считают, что Китай намерен вообще изменить русло Брахмапутры (одной из крупнейших рек Азии) и перенаправить ее на китайские рисовые поля.

Для России имеет особое значение ситуация, складывающаяся в Центральной Азии. Нехватка водных ресурсов ощущалась в регионе издавна. Главными источниками воды здесь были реки Аму-Дарья и Сыр-Дарья, которые орошали плодородные долины и впадали в Аральское море. Ввиду интенсивного развития хлопководства водные ресурсы стали хищнически эксплуатироваться еще в советское время, Аральское море практически пересохло. Тогда и возник проект переброски сибирских рек в Центральную Азию, однако ввиду геополитических разногласий в позднем СССР этот проект не был реализован. Тем не менее, в советское время существовало централизованное распределение водных ресурсов региона, и горные республики Таджикистан Киргизия делились водой с пустынными Узбекистаном Казахстаном . После распада СССР проблема резко обострилась, дело дошло до конфликтов, особенно ввиду планов строительства Рогунской ГЭС в Таджикистане и Верхне-Нарынского каскада ГЭС в Киргизии.