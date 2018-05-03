Столице Киргизии оставляют всего четверть собираемых в ней налогов

Глава столицы республики Албек Ибраимов как никто другой знает обо всех болевых точках Бишкека . В интервью «РГ» он рассказал о том, что делает муниципалитет для развития города, как требования «маршрутчиков» превратились в шантаж и почему не всегда удается наладить диалог с представителями общественности по поводу деревьев.

Правда ли, что вы чуть ли не гримируетесь и ходите по людным местам Бишкека, чтобы услышать, что о вас говорят люди? По крайней мере об этом пишут в социальных сетях.

Албек Ибраимов: Я в одном интервью на киргизском языке об этом сказал, правда, имел в виду другое (улыбается). Просто, видимо, дословно перевели, получилась вот такая история. Но о чем шла речь? О выборе. Я могу прийти на тот же базар со своими заместителями, с журналистами, устроить фотосессию — вот какой я заботливый мэр, разговариваю с людьми. Либо могу сам посетить рынок, например, в выходные. Без суеты и прессы пообщаться с народом. И я выбираю второй вариант. Предпочитаю делать свою работу без показухи — тихо, спокойно. Вот что я имел в виду.

Мэрия сегодня готова удовлетворять требования бишкекчан в полном объеме?

Албек Ибраимов: Отвечу честно: в полном объеме не готова. Что сегодня происходит? Многие горожане могут позволить себе путешествовать по миру. Они видят, в каком состоянии находятся столицы других стран. И, возвращаясь, требуют того же самого от нас. Мы, конечно, стараемся идти в ногу со временем, разрабатываем и реализуем программы развития Бишкека. Однако многие проблемы города имеют столь глубинные причины, что решить их быстро не получается. Особенно с теми финансами, которые есть у мэрии.

То есть схема, когда собираемые в Бишкеке налоги уходят в республиканский бюджет, а муниципалитет затем получает из госказны намного меньшую сумму, по-прежнему действует?

Албек Ибраимов: В этом плане ничего не изменилось. Из всех собранных в виде налогов средств в Бишкеке городу достается в конечном итоге около 22 процентов. Поэтому мы вынуждены обращаться в министерство финансов и просить о более справедливом распределении сборов. Все-таки практически все основные экономические процессы происходят в столице, здесь же находятся крупные налогоплательщики.

Когда я на встречах с зарубежными коллегами говорю, что бюджет Бишкека — семь-восемь миллиардов, они отвечают: «Это неплохо». Но когда я затем уточняю: миллиардов сомов, они, мягко говоря, удивляются. Но мы стараемся в рамках этих малых средств принимать решения, которые помогут улучшить жизнь в городе.

Честно говоря, решить проблему общественного транспорта пока не слишком у вас получается.

Албек Ибраимов: Если я вас спрошу, удовлетворены ли вы состоянием общественного транспорта в Бишкеке, вы будете правы, ответив: «Нет». А я буду неправ, если начну вас переубеждать. В этом вопросе мы сталкиваемся с вызовом времени. Сначала нужно расширить существующие трассы, которые были проложены в советское время. Оборудовать новые остановки. Существующая схема движения транспорта сохранилась с союзных времен, она сегодня неактуальна. Раньше люди передвигались в основном из дома на работу и обратно, из микрорайонов в промышленные зоны. В наши дни движение хаотичное — появились торговые и развлекательные центры, рынки, места отдыха и так далее. Дорожно-транспортная сеть должна измениться, маршруты нужно пересмотреть.

Эту проблему необходимо решать поэтапно. Мы начали с ремонта и расширения дорог. В 2010 году в Бишкеке было зарегистрировано 224 тысячи единиц легкового транспорта, в наши дни — больше 400 тысяч. А сколько еще въезжает в город ежедневно из других областей страны? Чтобы пустить в полном объеме по центральным магистралям автобусы и троллейбусы, нужно сначала создать альтернативные пути для легковушек. Иначе город застрянет в пробках.

Сколько троллейбусов выходит ежедневно на маршруты в Бишкеке?

Албек Ибраимов: 128 троллейбусов. Но система выдерживает выход 180 единиц. К первому июня должны появиться еще 52 новых троллейбуса. В результате будет достигнут предел. Но электросеть можно расширить. Мы над этим работаем. Пока готовы покупать автобусы на газомоторном топливе.

Горожане жалуются: ремонтные работы на дорогах идут долго, создают массу неудобств.

Албек Ибраимов: Да, это действительно так. Я прошу жителей Бишкека потерпеть. Мы не только строим дороги, но и попутно меняем коммуникации, которые прокладывали еще в советские времена. Канализация, теплосети, электрические кабели — все это нуждается в модернизации. Мы пользуемся моментом и делаем это, потом такой возможности уже не будет. Она, кстати, появилась благодаря китайским грантам в размере 150 миллионов долларов.

С критикой в ваш адрес по поводу вырубки деревьев в столице согласны?

Албек Ибраимов: Снос деревьев — вынужденный. Это произошло из-за расширения автотрасс. Все эти деревья были посажены в середине прошлого века. Заместить их такими же сразу, как вы понимаете, невозможно. Мы высаживаем новые и продолжим это делать, но сколько времени должно пройти, чтобы они начали давать тень? Я встречался с критиками. Пытался им объяснить ситуацию. Концепцию озеленения в Бишкеке приняли только в прошлом году. Благодаря этому документу известно, что в столице 248 тысяч деревьев, большая их часть посажена в 30-40 годах прошлого столетия. Их век, образно говоря, подходит к концу. Мы ведем большую разъяснительную работу с горожанами, предпринимаем усилия для конструктивного сотрудничества.

Новый премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев потребовал на днях конкретных предложений по проекту «Умный город». Мэрии Бишкека какая роль в нем отводится?

Албек Ибраимов: Муниципалитет оказывает содействие проекту. Например, обозначает перекрестки, на которых установят видеокамеры. Но за окончательный результат мы принципиальной ответственности не несем. Я обращался в правительство, просил отдать проект мэрии. Ведь он реализуется на территории Бишкека. Разве штрафы, которые взимают за нарушение правил дорожного движения в городе, не должны направляться на развитие столицы? Но нам говорят: нет, все должно уходить в госказну.

Что происходит с планом детальной планировки столицы? Информация противоречивая: то его утвердили, то отправили на доработку.

Албек Ибраимов: К сожалению, увидеть его в окончательном варианте не удается. Как только проект документа выносится на общественное обсуждение, начинаются бурные споры — сколько людей, столько и мнений. Многие боятся, что в случае утверждения плана якобы начнется отъем частной собственности. Но никто этого не будет делать. Частная собственность в республике неприкосновенна.

Довольны ли вы своей работой на посту градоначальника?

Албек Ибраимов: Я знаю одно: у нас есть четкое видение развития Бишкека, есть планы, которые мы обязательно претворим в жизнь. Горожан я попрошу быть терпеливее.

Ключевой вопрос

Вам не кажется, что требования и действия водителей частных маршруток все больше напоминают обыкновенный шантаж, в результате которого в городе уже в третий раз случается транспортный коллапс? Есть ли у мэрии эффективные законные методы противодействия?

Албек Ибраимов: Эффективный метод противодействия в этом случае — увеличение доли муниципального крупногабаритного транспорта на дорогах столицы. Это постепенно происходит и вызывает недовольство у частников. Но решение принято. Есть программа развития города. Ежегодно количество маршруток будет уменьшаться, особенно в центре Бишкека. Вместо них появятся новые троллейбусы и автобусы. Безопасность и комфорт горожан стоят выше частных интересов.