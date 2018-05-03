Конкурсный управляющий компании «ТМК» дисквалифицирован на полгода в Приморье

Конкурсный управляющий ЗАО «Тихоокеанская мостостроительная компания» дисквалифицирован за неправомерные действия, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службы прокуратура Приморского края

Во время проверки исполнения законодательства о банкротстве компании уссурийский городской прокурор выявил нарушения в деятельности конкурсного управляющего ЗАО «ТМК». Как оказалось, управляющий ненадлежащим образом исполнял свои обязанности.

В связи с этим прокурор направил в суд заявление о привлечении конкурсного управляющего к административной ответственности.