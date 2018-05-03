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Конкурсный управляющий компании «ТМК» дисквалифицирован на полгода в Приморье
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Конкурсный управляющий компании «ТМК» дисквалифицирован на полгода в Приморье 

Primpress 1 час назад
Фото: Primpress
Конкурсный управляющий ЗАО «Тихоокеанская мостостроительная компания» дисквалифицирован за неправомерные действия, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службы прокуратура Приморского края.
Во время проверки исполнения законодательства о банкротстве компании уссурийский городской прокурор выявил нарушения в деятельности конкурсного управляющего ЗАО «ТМК». Как оказалось, управляющий ненадлежащим образом исполнял свои обязанности.
В связи с этим прокурор направил в суд заявление о привлечении конкурсного управляющего к административной ответственности.
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