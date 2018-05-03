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Назначен новый министр культуры Татарстана 

RT на русском 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Назначен новый министр культуры Республики Татарстан, сообщает «Реальное время» со ссылкой на сайт правовой информации региона.
На данную должность избрана Ирада Аюпова — экс-руководитель местного госкомитета по архивному делу. Указ о её назначении уже подписан.
Предшественник Аюповой Айрат Сибагатуллин покинул пост несколько недель назад. 25 апреля он приступил к работе на канале ТНВ в качестве исполнительного директора.
Ранее сообщалось, что новым министром культуры Пермского края назначен Вячеслав Торчинский.
Также Пятый канал сообщал, что в Санкт-Петербурге назначили главу комитета по делам Арктики.
RT на русском: последние новости
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Комментарии  Ещё 2 источника 
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