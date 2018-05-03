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Министром культуры Татарстана назначена Ирада Аюпова
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Министром культуры Татарстана назначена Ирада Аюпова 

Казанский репортер 1 час назад
Указ о назначении министром культуры Республики Татарстан Ирады Аюповой подписан президентом РТ Рустамом Миннихановым.
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