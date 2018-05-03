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Министром культуры Татарстана назначена Ирада Аюпова
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Министром культуры Татарстана назначена Ирада Аюпова
Казанский репортер
1 час назад
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Указ о назначении министром культуры
Республики Татарстан
Ирады Аюповой
подписан президентом
РТ
Рустамом Миннихановым
.
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