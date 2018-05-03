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Во дворах на Колодезной улице отремонтируют более 3000 кв.м асфальта
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Во дворах на Колодезной улице отремонтируют более 3000 кв.м асфальта 

Управа района Сокольники 2 часа назад
Фото: Управа района Сокольники
В Сокольниках пройдет комплексный ремонт трех дворов на Колодезном переулке. Работы будут выполнены за счет средств, полученных от платных парковок.
Так, по адресу: Колодезный переулок, 7, корп. 2 планируется провести ремонт 883 кв. м газона и 20 кв.м отмостки, укладку порядка 230 квадратных метров полиуретанового покрытия и установку 64 «квадратов» газонного ограждения. Детскую площадку оборудуют новым многофункциональным комплексом и песочницей с навесов. На площадке также установят скамейки и урны.
Возле дома 7 корпус 5 отремонтируют 1572 «квадратов» асфальтового покрытия, тысячу квадратов газона и 450 погонных метров бортового камня.
В разделе ЖКХ и благоустройства рассказали, что жители обращались в управу с просьбами привести в порядок водоотводящие лотки, установить скамейки и разместить таблички, предупреждающие о запрете выгула собак. Управа приняла во внимание обращения жителей района и работы будут проведены.
Большой фронт работ запланировано выполнить возле дома 7 корпус 6. Здесь отремонтируют 1,5 тысячи кв.м асфальтобетонного покрытия и 450 кв.м бортового камня.
Что касается МАФ, то во дворе появятся три скамейки и две урны.
В 2018 году провести комплексный ремонт на средства от платных парковок в Сокольниках запланировано по тринадцати адресам.
Фото: Светлана Яковлева.
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