Во дворах на Колодезной улице отремонтируют более 3000 кв.м асфальта

В Сокольниках пройдет комплексный ремонт трех дворов на Колодезном переулке. Работы будут выполнены за счет средств, полученных от платных парковок.

Так, по адресу: Колодезный переулок, 7, корп. 2 планируется провести ремонт 883 кв. м газона и 20 кв.м отмостки, укладку порядка 230 квадратных метров полиуретанового покрытия и установку 64 «квадратов» газонного ограждения. Детскую площадку оборудуют новым многофункциональным комплексом и песочницей с навесов. На площадке также установят скамейки и урны.

Возле дома 7 корпус 5 отремонтируют 1572 «квадратов» асфальтового покрытия, тысячу квадратов газона и 450 погонных метров бортового камня.

В разделе ЖКХ и благоустройства рассказали, что жители обращались в управу с просьбами привести в порядок водоотводящие лотки, установить скамейки и разместить таблички, предупреждающие о запрете выгула собак. Управа приняла во внимание обращения жителей района и работы будут проведены.

Большой фронт работ запланировано выполнить возле дома 7 корпус 6. Здесь отремонтируют 1,5 тысячи кв.м асфальтобетонного покрытия и 450 кв.м бортового камня.

Что касается МАФ, то во дворе появятся три скамейки и две урны.

В 2018 году провести комплексный ремонт на средства от платных парковок в Сокольниках запланировано по тринадцати адресам.