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В Томской области полицейские приняли участие во Всероссийской акции «Неделя без турникетов»
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В Томской области полицейские приняли участие во Всероссийской акции «Неделя без турникетов» 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 1 час назад
В рамках Всероссийской акции «Неделя без турникетов» более 50 старшеклассников школ города посетили УМВД России по ЗАТО Северск.
Мероприятие проведено с целью разъяснения молодежи специфики службы в органах внутренних дел и условий поступления в государственные образовательные учреждения высшего профессионального образования МВД России.
Встреча началась в актовом зале УМВД, где северские полицейские рассказали об истории Управления, о направлениях и профессиональных качествах сотрудника органов внутренних дел. Представители отряда «Юный страж порядка» при Северском кадетском корпусе выступили перед присутствующими с презентацией «История правил дорожного движения».
Школьники посетили изолятор временного содержания подозреваемых и обвиняемых и экспертно-криминалистический отдел.
Кроме того, в рамках данной акции стражи порядка провели со студентами беседы, направленные на профилактику мошенничеств, совершаемых дистанционно и раздали листовки «Как не стать жертвой мошенничества» и «О вреде потребления синтетических наркотиков».
Ребята остались очень довольны проведенным для них мероприятием, так как сами убедились, что профессия полицейского не только опасная и нужная, но еще и очень интересная.
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