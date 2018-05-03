Модератором пленарного заседания «KazanSummit 2018» станет Джонатан Уилсон 

Казань, 3 мая 2018 г. Профессор Джонатан Уилсон является Главным редактором Journal of Islamic Marketing, профессором, консультантом по рекламе, брендингу, корпоративной культуре и цифровым технологиям. Работы Джонатана посвящены корпоративному имиджу, продуктам питания, моде, спорту, туризму, музыке, технологиям, образованию, этнической принадлежности, религии, Gen-Y, Gen-Z и популярной культуре.
Джонатан имеет богатый опыт работы с The Guardian, The Economist, Huffington Post, Thomson Reuters, Nikkei Asian Review, KBS TV (Korea), Communicate Advertising Age, The Times, Sunday Times, Khaleej Times, Sky News Arabia, BBC, BBC World, VisionMagazine, BRIC Plus, The Marketeers, KIN Global и Astro Awani (Малайзия). Профессор принимал участие в проектах McKinsey & Company, Middle East; DinarStandard; Thomson Reuters and Salaam Gateway; Mindshare, London; Stylus; PwC Malaysia; Oxford Analytica; MBA & Company; Tokyo Institute of Technology и Gurunavi Japanese Restaurant Guide.
Является судьёй Премии Исламской экономики, подход профессора Уилсона сочетает в себе науку и искусство. Он разработал собственную модель брендинга, основываясь на анализе изученной литературе и эмпирических данных. Имеет непосредственный опыт брендинга стран, людей, товаров, услуг и концепций.
Свое участие в Саммите подтвердили Генеральный секретарь Организации исламского сотрудничества Юсеф бин Ахмад Аль-Осеймин, Министр экономики ОАЭ Султан Бин Саид Аль-Мансури, Министр экономики Турецкой Республики Нихат Зейбекчи, Министр торговли и инвестиций Саудовской Аравии Маджед бен Абдалла Аль-Касаби, Заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации Михаил Богданов, Глава компании Emaar Properties (ОАЭ) Мохамед Алаббар, Посол по особым поручениям МИД РФ Константин Шувалов, Генеральный Директор Центра развития исламской экономики Дубая Абдулла Мохаммед Аль Авар, Руководитель Федерального агентства по туризму Олег Сафонов, Генеральный директор группы Дубайского Исламского Банка Аднан Чилван, Президент Ежегодного инвестиционного форума Давуд Аль Шезави, Председатель "Внешэкономбанка" Сергей Горьков, Вице-президент Исламского Банка Развития Замир Икбаль, а также представители 20 дипломатических миссий, крупнейших государственных корпораций и многие другие.
Регистрация на юбилейный саммит «Россия — исламский мир» доступна на официальном сайте мероприятия www.kazansummit.ru.