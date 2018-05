Модератором пленарного заседания «KazanSummit 2018» станет Джонатан Уилсон 

Джонатан имеет богатый опыт работы с The Guardian The Economist , Huffington Post, Thomson Reuters, Nikkei Asian Review, KBS TV (Korea), Communicate Advertising Age, The Times Sunday Times , Khaleej Times, Sky News Arabia, BBC, BBC World, VisionMagazine, BRIC Plus, The Marketeers, KIN Global и Astro Awani ( Малайзия ). Профессор принимал участие в проектах McKinsey & Company, Middle East; DinarStandard; Thomson Reuters and Salaam Gateway; Mindshare, London; Stylus; PwC Malaysia; Oxford Analytica; MBA & Company; Tokyo Institute of Technology и Gurunavi Japanese Restaurant Guide.