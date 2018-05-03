Модератором пленарного заседания «KazanSummit 2018» станет Джонатан Уилсон

Казань , 3 мая 2018 г. Профессор Джонатан Уилсон является Главным редактором Journal of Islamic Marketing, профессором, консультантом по рекламе, брендингу, корпоративной культуре и цифровым технологиям. Работы Джонатана посвящены корпоративному имиджу, продуктам питания, моде, спорту, туризму, музыке, технологиям, образованию, этнической принадлежности, религии, Gen-Y, Gen-Z и популярной культуре.

Является судьёй Премии Исламской экономики, подход профессора Уилсона сочетает в себе науку и искусство. Он разработал собственную модель брендинга, основываясь на анализе изученной литературе и эмпирических данных. Имеет непосредственный опыт брендинга стран, людей, товаров, услуг и концепций.

Регистрация на юбилейный саммит «Россия — исламский мир» доступна на официальном сайте мероприятия www.kazansummit.ru.