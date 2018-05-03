Сайт «МИР 24» ищет редактора новостной ленты

Вы всегда в курсе всех событий и мечтаете делиться новостями с другими? Вы мечтаете об интересной работе в офисе? У вас природная грамотность, высшее (можно пока неоконченное) гуманитарное образование и не менее года опыта работы в интернет-редакции? Тогда наш дружный коллектив ждет, возможно, именно вас!

График работы — 7/7, с 12:00 до 00:00, вечерний развоз, в здании есть столовая, буфет и бар.

Присылайте резюме по адресу mir24tv-hr@yandex.ru с пометкой «редактор новостной ленты».

p. s. На все заинтересовавшие нас резюме мы обязательно отвечаем! В связи с этим у нас огромная просьба к соискателям: если ваше письмо осталось без ответа, не присылайте его повторно.

p. p. s. Если вы мечтаете работать в телеэфире, то ваше резюме будет не по адресу — мы работаем исключительно в интернете и резюме ведущих, а также телекорреспондентов даже не рассматриваем.