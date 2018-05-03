Небо над Екатеринбургом озарят 60 залпов салюта 

В небе над Екатеринбургом прогремит салют еще до празднования Дня Победы. Увидеть красочное шоу можно будет уже на этой неделе, об этом сообщает в четверг, 3 мая, «АиФ-Урал».
4 мая в ЦПКиО им. Маяковского отгремит салют. Красочное шоу будет посвящено 100-летию создания Уральского и Приволжского военных округов. В 22 часа в небо выпустят 60 залпов. 30 холостых произведут из 76-мм орудия ЗИЗ-3 и еще 30 — из трех салютных установок.
О грядущем салюте сообщил на своей странице в «Facebook» директор парка Роман Шадрин.
Напомним, совсем недавно в парке Маяковского открылся новый аттракцион — «Автодром». Его тест-драйв Роман Шадрин провел лично. Видео с «покатушек» он выложил на своей странице в социальной сети.