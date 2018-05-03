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Назначен новый начальник полиции Ямала. Им стал Игорь Степанчук
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Назначен новый начальник полиции Ямала. Им стал Игорь Степанчук 

Красный Север 2 часа назад
Фото: Красный Север
Игорь Степанчук с 2014 года возглавлял отдел МВД России по городу Ноябрьску.
Он родился 21 марта 1972 года в Омске. В период с 1989 года по 1994 год прошел обучение в Омском высшем танковом инженерном училище, квалификация — инженер-механик. В 2011 году окончил Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Академия управления МВД России», квалификация — юрист.
Службу в органах внутренних дел начал в 1999 году в городе Омске. Сначала работал участковым инспектором милиции УВД Ленинского административного округа, с 2000 по 2005 годы проходил службу в подразделениях уголовного розыска криминальной милиции УВД №1 Центрального административного округа. В 2005 года прибыл для прохождения службы в район Крайнего Севера — начальником отдела уголовного розыска криминальной милиции УВД по Надымскому району. С 2014 года назначен на должность начальника отдела МВД России по городу Ноябрьску.
18 апреля 2018 года назначен на должность заместителя начальника управления — начальника полиции УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.
Женат, воспитывает троих детей.
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