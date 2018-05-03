Ямальские оленеводы совершили пробег на упряжках со Знаменем Победы

МОСКВА , 3 мая. / ТАСС /. Оленеводы Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) впервые совершили пробег на оленьих упряжках со Знаменем Победы в честь оленно-транспортных батальонов, которые в годы Великой Отечественной войны доставляли Красной Армии оружие и боеприпасы, вывозили раненых с линии фронта. Об этом в четверг ТАСС сообщил исполнительный директор Союза оленеводов ЯНАО Тимур Акчурин.

"Мы провели патриотическую акцию «Бессмертный аргиш» (аргиш — олений обоз — прим. ТАСС), чтобы почтить память погибших предков. Оленеводы-частники из бригады «Салехардагро» прошли со Знаменем Победы на оленьих упряжках по маршруту каслания (пути миграции стада — прим. ТАСС), проходящему в районе автотрассы Салехард — Аксарка", — сказал Акчурин.

Он сообщил, что такая акция прошла впервые. «Мы надеемся, что другие оленеводческие регионы России ее поддержат», — отметил собеседник агентства.

Ямальские оленеводы в этом году также впервые сформируют свою колонну во время шествия «Бессмертного полка» в Салехарде. «Во главе колонны встанет вожак или в военной форме, или в малице — национальной одежде из оленьей шкуры, а рядом будет вести оленью упряжку», — пояснил исполнительный директор организации.

"Были специальные формирования — оленно-транспортные батальоны, они активно участвовали в различных операциях, вывозили раненых, снабжали продуктами питания, боеприпасами. Ямал — передовой субъект в области оленеводства, война коснулась многих ненцев, поэтому мы провели такую акцию", — сказал Акчурин.

Оленно-транспортные батальоны действовали в Заполярье в годы Великой Отечественной войны. В условиях Севера при отсутствии дорог и долгой зиме они стали незаменимой альтернативой механизированным транспортным средствам. Батальоны формировались в основном из представителей коренных народов Севера, которые традиционно занимались оленеводством и поступали на службу вместе со своими стадами.