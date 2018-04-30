В Минобороны РФ рассказали, как пройдет Парад Победы в Воронеже

На сайте Минобороны РФ опубликовали план проведения Парада Победы в городах России , в том числе и в Воронеже.

В параде, который пройдет традиционно на площади Ленина, примут участие 2203 человека и 52 единицы военной техники. Мероприятие начнется в 10 утра 9 мая, далее запланировано торжественное шествие войск Воронежского гарнизона по проспекту Революции.

Ниже приведена схема проведения парада на площади Ленина.

Напомним, что 3 и 5 мая в Воронеже пройдут репетиции военного парада. В связи с этим движение в центре города перекроют.