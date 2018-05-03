Для размещения в технопарках региона одобрено 19 инновационных проектов

На двадцать первое заседание экспертного совета было вынесено 23 проекта, претендующих на звание резидентов технопарка «Жигулевская долина», технопарка Самарской области и ООО «Нанотехнологический центр Самарской области».

Одобрение получили 19 проектов.

Сферы деятельности, в которых были представлены проекты: транспорт и космические разработки, биотехнологии и медицина, информационные и телекоммуникационные технологии, энергоэффективность и энергосбережение.

Проекты, рекомендованные к присвоению статуса резидента технопарка «Жигулевская долина» по итогам ЭС (экспертного совета):

Информационные и телекоммуникационные технологии, связь:

ООО «ИННОВАТЕХСЕРВИС» — Создание программно-аппаратного обеспечения автоматизации транспортной инфраструктуры производственно-логистических комплексов.

ООО «ДельтаБлис» — Разработка платформы для создания интернет-магазинов с использованием технологии 3D-визуализации и виртуальной реальности.

ООО «ПРОГРЕССИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» — Интерактивный сервис голосовых сообщений с возможностью интеграции на веб-сайты и мобильные приложения.

ООО Научно-производственное предприятие «Региональная проектная компания» — Разработка платформы для интеграции ведомственных информационных систем поликлиник «Доступная поликлиника».

ООО «ПРОММЕТЭКС» — Интеллектуализация средств измерений и измерительных систем и создание метрологической лаборатории.

Биотехнологии и медицина:

ИП Тимошенко Леонид Юрьевич — Разработка и внедрение в производство высокотехнологичной одежды для занятия спортом.

ООО «Физика Здоровья» — Разработка системы поддержки принятия решения для выявления патологических отклонений геометрии суставных концов коленного сустава, а также для мониторинга и предотвращения развития патологических состояний на ранних стадиях.

Энергоэффективность и энергосбережение:

ООО «Профтруба» — Разработка уникальной технологии воздействия управляемой энергией внешнего импульсного электрического поля на обрабатываемые вещества для производства стеклокомпозитных материалов с улучшенными характеристиками.

ООО «Современные Инновационные Технологии» — Модернизация перегрузочного оборудования портального крана.

ООО «ТПК» — Разработка линейки плунжерных насосов высокого давления для гидрокавитационного оборудования, используемого при промышленной очистке поверхностей.

ООО «Форум-АвтоСервис» — Разработка и производство решеток для сита из полиуретана с использованием высокотехнологического способа создания отверстий.

ООО «Промконструктор» — Разработка, изготовление, установка высокотехнологичных модульных систем хранения для различных отраслей.

Проекты, рекомендованные к присвоению статуса резидента технопарка Самарской области:

АО «ИНТЕЛЛЕКТ ГОРОД» — Разработка системы комплексной автоматизации, диспетчеризации, энергосбережения и обеспечения безопасности объектов жилой и коммерческой недвижимости с элементами искусственного интеллекта.

ООО «ЭКО-ЭНЕРДЖИ» — Разработка высокоэффективного двухкоординатного трекера слежения за солнцем с низким уровнем энергопотребления.

Проекты ООО «Нанотехнологический центр Самарской области»:

ООО «Алмазпром. Выщелачивание» — Разработка наноструктурированного инициатора цепной химической реакции выщелачивания резцов PDC и последующая отработка серийного технологического процесса

ООО «Волжские Технологические Смазки» — Разработка технологии и производство смазывающе-охлаждающих технологических средств.

ООО «КБ 6» — Разработка серийной технологии реставрации резца PDC.

ООО «ПЦР-Лаборатория» — Создание ПЦР-Лаборатории на территории Самарской области.

ООО «УНТ — Материалы» — Применение углеродных нанотрубок в производстве фенольных пленок.

По итогам 2017 г. резидентами технопарка «Жигулевская долина» являлись 184 компании, реализующие проекты в сферах:

Информационные и телекоммуникационные технологии;

Энергоэффективность и энергосбережение;

Космические технологии и транспорт;

Химия, разработка новых материалов;

Биотехнологии и медицина.

Лидером по количеству проектов от компаний-резидентов технопарка является направление «Информационные и телекоммуникационные технологии», составляющее 35% от общего количества проектов. В тройку лидеров входят: «Энергоэффективность и энергосбережение» — 21% и «Космические технологии и транспорт» — 20%.