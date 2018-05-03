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Для размещения в технопарках региона одобрено 19 инновационных проектов
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Для размещения в технопарках региона одобрено 19 инновационных проектов 

Волга Ньюс 2 часа назад
На двадцать первое заседание экспертного совета было вынесено 23 проекта, претендующих на звание резидентов технопарка «Жигулевская долина», технопарка Самарской области и ООО «Нанотехнологический центр Самарской области».
Одобрение получили 19 проектов.
Сферы деятельности, в которых были представлены проекты: транспорт и космические разработки, биотехнологии и медицина, информационные и телекоммуникационные технологии, энергоэффективность и энергосбережение.
Проекты, рекомендованные к присвоению статуса резидента технопарка «Жигулевская долина» по итогам ЭС (экспертного совета):
Информационные и телекоммуникационные технологии, связь:
ООО «ИННОВАТЕХСЕРВИС» — Создание программно-аппаратного обеспечения автоматизации транспортной инфраструктуры производственно-логистических комплексов.
ООО «ДельтаБлис» — Разработка платформы для создания интернет-магазинов с использованием технологии 3D-визуализации и виртуальной реальности.
ООО «ПРОГРЕССИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» — Интерактивный сервис голосовых сообщений с возможностью интеграции на веб-сайты и мобильные приложения.
ООО Научно-производственное предприятие «Региональная проектная компания» — Разработка платформы для интеграции ведомственных информационных систем поликлиник «Доступная поликлиника».
ООО «ПРОММЕТЭКС» — Интеллектуализация средств измерений и измерительных систем и создание метрологической лаборатории.
Биотехнологии и медицина:
ИП Тимошенко Леонид Юрьевич — Разработка и внедрение в производство высокотехнологичной одежды для занятия спортом.
ООО «Физика Здоровья» — Разработка системы поддержки принятия решения для выявления патологических отклонений геометрии суставных концов коленного сустава, а также для мониторинга и предотвращения развития патологических состояний на ранних стадиях.
Энергоэффективность и энергосбережение:
ООО «Профтруба» — Разработка уникальной технологии воздействия управляемой энергией внешнего импульсного электрического поля на обрабатываемые вещества для производства стеклокомпозитных материалов с улучшенными характеристиками.
ООО «Современные Инновационные Технологии» — Модернизация перегрузочного оборудования портального крана.
ООО «ТПК» — Разработка линейки плунжерных насосов высокого давления для гидрокавитационного оборудования, используемого при промышленной очистке поверхностей.
ООО «Форум-АвтоСервис» — Разработка и производство решеток для сита из полиуретана с использованием высокотехнологического способа создания отверстий.
ООО «Промконструктор» — Разработка, изготовление, установка высокотехнологичных модульных систем хранения для различных отраслей.
Проекты, рекомендованные к присвоению статуса резидента технопарка Самарской области:
АО «ИНТЕЛЛЕКТ ГОРОД» — Разработка системы комплексной автоматизации, диспетчеризации, энергосбережения и обеспечения безопасности объектов жилой и коммерческой недвижимости с элементами искусственного интеллекта.
ООО «ЭКО-ЭНЕРДЖИ» — Разработка высокоэффективного двухкоординатного трекера слежения за солнцем с низким уровнем энергопотребления.
Проекты ООО «Нанотехнологический центр Самарской области»:
ООО «Алмазпром. Выщелачивание» — Разработка наноструктурированного инициатора цепной химической реакции выщелачивания резцов PDC и последующая отработка серийного технологического процесса
ООО «Волжские Технологические Смазки» — Разработка технологии и производство смазывающе-охлаждающих технологических средств.
ООО «КБ 6» — Разработка серийной технологии реставрации резца PDC.
ООО «ПЦР-Лаборатория» — Создание ПЦР-Лаборатории на территории Самарской области.
ООО «УНТ — Материалы» — Применение углеродных нанотрубок в производстве фенольных пленок.
По итогам 2017 г. резидентами технопарка «Жигулевская долина» являлись 184 компании, реализующие проекты в сферах:
Информационные и телекоммуникационные технологии;
Энергоэффективность и энергосбережение;
Космические технологии и транспорт;
Химия, разработка новых материалов;
Биотехнологии и медицина.
Лидером по количеству проектов от компаний-резидентов технопарка является направление «Информационные и телекоммуникационные технологии», составляющее 35% от общего количества проектов. В тройку лидеров входят: «Энергоэффективность и энергосбережение» — 21% и «Космические технологии и транспорт» — 20%.
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