Атомстройкомплекс судится с мэрией. Брусчатку на Ленина снова будут перекладывать?

Ремонт проспекта Ленина в прошлом году закончился скандалом. В мэрии говорят, что брусчатку необходимо переложить до 1 сентября 2018 года, подрядчик с такой позицией не согласен. Свердловский арбитражный суд начал разбирательство по иску компании «Атомстройкомплекс» к МКУ «Городское благоустройство». Строительная компания просит принять работы по устройству брусчатки на проспекте Ленина, а также оплатить работы в сумме 6,3 млн рублей. В качестве доказательства выполненных работ по муниципальному контракту компания прилагает акты.

Мэрия в свою очередь подала против застройщика встречное исковое заявление о взыскании неустойки по данному контракту в размере более 11,5 млн рублей. Однако требование МУПа пока оставили без рассмотрения, так как к нему не приложен документ, который подтверждает уплату государственной пошлины.

Между тем, брусчатку на площади 1905 г. этим летом вновь могут переложить, об этом рассказала председатель комитета благоустройства администрации города Тамара Благодаткова . В администрации города считают, что подрядчик — компания «Атомстройкомплекс» год назад с работой не справился и должен все переделать.

По вопросу устранения неровности брусчатого покрытия по проспекту Ленина, на участке от улицы Вайнера до улицы 8 Марта, сообщаю, что в 2017 году подрядной организации направлено письмо о необходимости устранения данного дефекта и перекладке брусчатки и установлен срок выполнения работ до 1 сентября 2018 года, — цитирует Тамару Благодаткову официальный портал администрации.

Напомним, осенью-2017 министр транспорта Свердловской области Василий Старков сообщил, что его ведомство не собирается оплачивать ремонтные работы на проспекте Ленина, которыми занимался «Атомстройкомплекс». По мнению чиновника, компания затянула сроки и выполнила работы некачественно.

Валерий Ананьев рассказывал DK.RU, что не согласен с претензиями по некачественно уложенной на проспекте Ленина брусчатке. По мнению строителя, ее невозможно было уложить по СНИПу, задачу изначально поставили невыполнимую:

У нас в стране не так много примеров, когда приходится принимать работы по укладке брусчатки, поэтому специализированного регламента приемки не существует. Мы найдем специалистов, проконсультируемся и, если выявим объективные недостатки, то, конечно, все переложим. Но опять же это рабочий вопрос!

Также г-н Ананьев подчеркнул, что компания реализовывала проект, который ей предоставили. В кратчайшие сроки «Атомстройкомплекс» выполнил укладку свыше 13 тыс. квадратных метров асфальтового покрытия проезжей части, свыше 8 тыс. квадратных метров брусчатки; свыше 12,6 тыс. квадратных метров тротуарной плитки, свыше 4,6 тыс. гранитной тротуарной плитки.