В парках Подмосковья День Победы отпразднуют более 90 тысяч человек

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Собчак призналась, что потолстела во время избирательной кампании

В России с 2019 года вводится обязательная маркировка табака, пальто и фотоаппаратов

Макаревич: В публичных акциях в День Победы я не участвую