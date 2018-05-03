В парках Подмосковья День Победы отпразднуют более 90 тысяч человек 

Участие в праздновании Дня Победы в парках Подмосковья примут более девяноста тысяч человек. Как пишет сайт «Подмосковье Сегодня», об этом сообщили в пресс-службе регионального Министерства культуры. Там подчеркнули, что на площадках 9 мая состоятся акция «Георгиевская ленточка», викторины и конкурсы, а также пройдут мастер-классы и концерты.
Также в зонах отдыха будут организованы фотозоны. А в Красногорске, Егорьевске, Воскресенске праздничные гуляния в День Победы завершаться фейерверками.
Между тем, как сообщает ТАСС, в парадах, посвященных 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, военная авиация будет задействована только в Москве и Санкт-Петербурге. Об этом сообщается на сайте Минобороны РФ.