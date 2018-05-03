Паводок на Среднем Урале отрезал от «большой земли» 22 населенных пункта

По информации ведомства, весенний паводок на территории Свердловской области развивается в соответствии с прогнозом. Подтопленных объектов экономики и жилых домов нет. На сегодняшний день подтоплены 5 низководных мостов и 1 подъезд к мосту, один мост на период «большой воды» разобран. В результате временно ограничено автотранспортное сообщение с 22-мя населенными пунктами, в которых 941 дом и проживает 2636 человек. Жизнедеятельность населения не нарушена.

Для обеспечения сообщения организованы 2 переправы: лодочная переправа в Талицком городском округе на р. Пышме и на р. Туре в с. Туринской Слободе используется паром и лодка, в других территориях лодочные и паромные переправы начнут действовать после прохождения ледохода.

В населенных пунктах заблаговременно создан запас продуктов питания и товаров первой необходимости, организовано медицинское обеспечение населения и противопожарная защита. Сотрудниками Роспотребнадзора организован отбор проб и анализ питьевой воды.

Для справки:

Талицкий ГО:На период весеннего половодья разобран мост через р. Пышму у с. Яр, временно ограничено автотранспортное сообщение с д. Заречной (15 домов, 32 чел.) и д. Заселина (11 домов, 21 чел.). Для транспортировки людей работает лодочная переправа через р. Пышма

Махнёвское МО:Затоплен подъезд к низководному мосту у д. Толмачева, в результате временно ограничено автотранспортное сообщение с д. Толстова (1 дом, 1 чел.). Гражданин, проживающий в населенном пункте, от эвакуации отказался.

Затоплен автомобильный мост в п.г.т. Махнево, временно ограничено автотранспортное сообщение с 6-ю населенными пунктами (449 домов, 1358 чел., из них 309 детей), в том числе с левобережьем п.г.т. Махнёво, п. Хабарчиха, д. Кокшарова, д. Подкина, д. Трошкова, д. Перевалова.

Байкаловский МР:Затоплен низководный мост у с. Городище. Временно ограничено автотранспортное сообщение с д. Боровикова (22 дома, 50 чел.) и д. Красный Бор (14 домов, 47 чел.). Затоплен низководный мост у с. Елань, временно ограничено автотранспортное сообщение с д. Яр (24 дома, из них 11 жилых, 18 чел.).

Слободо –Туринский МР:Произошло подтопление одного низководного автодорожного моста на р. Туре в с. Туринская Слобода. В результате временного ограничено автотранспортное сообщение с 9 населенными пунктами (410 домов, 1095 чел.): д. Решетникова, д. Сагай; д. Шадринка; д. Овчинникова; д. Городище; д. Красный Яр; д. Лукина, д. Жирякова, д. Черемнова.

Туринский ГО:Затоплен низководный мост у с. Жуковское, временно ограничено автотранспортное сообщение с. Кумарьинское (9 домов, 13 чел.).