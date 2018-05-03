Обеспечение безопасности людей на водных объектах города Москвы в летний период

Совещание на тему «Обеспечение безопасности людей на водных объектах города Москвы в летний период 2018 года» прошло сегодня в столичном главке МЧС. В совещании приняли участие представители префектур административных округов г. Москвы, главка МВД России по г. Москве, столичных департаментов природопользования и охраны окружающей среды, здравоохранения, жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства, торговли и услуг, образования, по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности г. Москвы, управления Роспотребнадзора по г. Москве, Московской городской поисково — спасательной системы, Городского штаба народной дружины, Московской городской общественной организации РООПСВОД, и другие.

Водную систему города Москвы составляют более 1000 водоемов, из которых в соответствии с Распоряжением Правительства Москвы организовано 12 зон отдыха с купанием, 46 зон отдыха без купания, и 66 мест массового отдыха на водных объектах. По техническим причинам летом текущего года из 12 зон отдыха с купанием предварительно будут функционировать не более 10 городских пляжей.

«Статистика происшествий на водных объектах столицы имеет положительную динамику. Такой показатель состояния безопасности, как коэффициент уровня гибели людей на водных объектах на 100 тыс. человек населения по итогам 2017 года в г. Москве составил 0,49, что в 5 раз ниже среднего по Российской Федерации (2,53), являясь по — прежнему самым низким в стране», — довел до присутствующих заместитель руководителя территориального органа Главного управления МЧС России по г. Москве — Главный государственный инспектор по маломерным судам по г. Москве Владимир Волков

В 2017 году, к сожалению, все утонувшие на водоемах города в погибли в местах, где купание запрещено. Более 60% утонувших находились в состоянии алкогольного опьянения. В связи с этим в летний купальный период текущего года будет организовано совместное патрулирование инспекторами ГИМС, спасателями МГПСС, добровольцами и полицией наиболее опасных водоемов.

Уже сейчас спасателями Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах проводятся контрольные проверки состояния дна всех городских пляжей.

«Беспилотный летательные аппараты поступят на оснащение летом текущего года и пилотный проект его использования включает поисково–спасательную станцию «Серебряный бор». Пилотная зона — пляжи реки Москва в районе «Серебряный бор–2» — отметил руководитель МГПСС Василий Марьян

В 2018 году на водоемах города зарегистрировано 20 происшествий, на которых спасено 16 человек.

«В летний период 2018 года безопасность на водных объектах города Москвы будет обеспечиваться группировкой сил и средств МГПСС в составе 310 спасателей и водолазов. Ежесуточный наряд дежурных включает до 75 спасателей, на воде будут находиться до 80 единиц моторных плавсредств. В особо жаркий период оперативно-дежурная служба МГПСС будет переведена на усиленный режим, в соответствии с которым ежесуточно на дежурстве будет находиться в среднем 100— 110 спасателей и до 150 единиц плавсредств», — рассказал Василий Марьян.

«Хочу обратить Ваше внимание на общественных спасателей, так как именно здесь кроется огромный потенциал для дальнейшего развития системы обеспечения безопасности на воде. Общая численность спасателей общественных организаций, работающих на столичных водоемах в 2017 году, составила около 1000 человек. В летнем периоде 2017 года на воде был создан 61 общественный спасательный пост и 22 маршрута патрулирования общественными спасателями РООПСВОД, ООПН «Безопасная столица», РОССОЮЗСПАС, СКС, ДНД, казачьих организаций и прочих», — рассказал Владимир Волков.

Наиболее крупной организацией является Региональная общественная организация профилактики и спасения на водах. Представители РООПСВОД организовали в 2017 г. 56 общественных спасательных постов.

Кроме того, в 2017 году к проведению профилактики и спасения на воде привлекались структуры, которые в силу специфики своей основной работы в нужное для обеспечения безопасности время находятся вблизи водоемов. Это охрана парков, работники коммунальных служб, работающие в парках и другие. Большую поддержку в этом вопросе оказал руководитель Департамента культуры г. Москвы, который дал соответствующее поручение руководству парков.

Большой потенциал имеет общественное движение правоохранительной направленности «Безопасная столица», созданное при Московском главке МВД. Специально подготовленные участники движения планируются к привлечению в патрулировании на дополнительных маршрутах около водоемов и смогут оперативно прийти на помощь в случае необходимости.

Обширный комплекс разработанных мер позволит в полной мере обеспечить безопасность горожан на водоемах Москвы в летний купальный сезон.