Российского миллиардера Виктора Вексельберга допросили в рамках расследования Мюллера

Вашингтон — Когда в апреле США решили наказать Россию за вмешательство в американские выборы и другие акты агрессии, они ввели санкции против нескольких самых богатых россиян, которые обогатились благодаря своей близости к правительству президента Владимира Путина

Теперь выясняется, что один из этих россиян, Виктор Вексельберг , стал участником еще одного процесса, направленного на противостояние российскому вмешательству в выборы, а именно расследования под руководство специального прокурора Роберта Мюллера (Robert S. Mueller III).

В этом году федеральные агенты, работающие вместе с г-ном Мюллером, задержали г-на Вексельберга, российского миллиардера и бизнесмена, в аэропорту Нью-Йорка , осмотрели его электронные устройства и допросили его, о чем сообщили источники, знакомые с ситуацией. Агенты задержали его сразу после того, как он сошел с частного самолета, и это случилось примерно два месяца назад, как сообщил один из источников.

Нет никаких признаков того, что г-н Мюллер подозревает г-на Вексельберга в каких-то противозаконных действиях. Однако в прошлом году г-н Вексельберг присутствовал на инаугурации президента США, и интерес к нему свидетельствует о том, что специальный прокурор сконцентрировался на потенциальных связях между российскими олигархами и представителями предвыборного штаба Трампа.

Хотя пока неясно, что именно заставило агентов г-на Мюллера задержать г-на Вексельберга, его корпоративные интересы и присутствие на церемонии инаугурации г-на Трампа считаются одними из возможных причин для проверки. Г-н Вексельберг также присутствовал на обеде, который состоялся в Москве в декабре 2015 года и на котором одним из гостей был первый советник г-на Трампа по вопросам национальной безопасности Майкл Флинн (Michael T. Flynn), сидевший рядом с г-ном Путиным. Тот обед был организован российским англоязычным каналом RT, который финансируется Кремлем.

Г-н Флинн был отправлен в отставку спустя несколько недель после инаугурации г-на Трампа в связи с тем, что он ввел вице-президента в заблуждение касательно содержания его беседы с тогдашним российским послом в США. В декабре г-н Флинн признал себя виновным в том, что он солгал агентам ФБР , и согласился сотрудничать со специальным прокурором.

Другой возможной причиной интереса г-на Мюллера может быть бизнес г-на Вексельберга на Кипре — государстве, которое считается настоящим магнитом для российских денег. Г-н Вексельберг контролировал компанию, которая была крупнейшим акционером Банка Кипра. Примерно в то же время, когда г-н Вексельберг вкладывал средства в этот банк, будущий министр торговли г-на Трампа Уилбур Росс (Wilbur L. Ross), был его вице-президентом.

Ранее об интересе г-на Мюллера к г-ну Вексельбергу ничего не сообщалось. CNN сообщило, что агенты специального прокурора остановили какого-то российского олигарха в аэропорту Нью-Йорка, однако его имя было неизвестно.

Представитель г-на Мюллера отказался прокомментировать ситуацию. Юрист и представитель г-на Вексельберга не ответили на наш запрос. Ранее его представитель подтвердил, что г-н Вексельберг действительно присутствовал на инаугурации г-на Трампа.

Приглашение на инаугурацию г-н Вексельберг получил от своего кузена и делового партнера Эндрю Интратера (Andrew Intrater). Г-н Интратер — американец, живущий в Нью-Йорке — пожертвовал 250 тысяч долларов на проведение церемонии инаугурации.

Как сообщил один источник, агенты спецпрокурора Мюллера допросили г-на Интратера, хотя никаких данных о том, что он подозревается в противозаконных действиях, нет. Источник, близкий к г-ну Интратеру, рассказал, что один американский друг г-на Интратера уговорил его присутствовать на инаугурации и что он хотел использовать эту поездку для того, чтобы встретиться со своими деловыми партнерами в Вашингтоне. Документы, которые предоставил этот источник, доказывают, что г-н Интратер намеревался провести несколько деловых встреч в те выходные, на которые была назначена инаугурация.

Г-н Интратер является главой компании по управлению инвестициями Columbus Nova, чей крупнейший клиент — группа «Ренова» , обширный конгломерат г-на Вексельберга, который работает в энергетическом и других секторах.

Г-н Вексельберг, чье состояние, по данным Forbes, достигает 13 миллиардов долларов, заработал его на нефти и металлах. И по мере роста его состояния укреплялись и его связи с Кремлем.

Г-н Вексельберг является одним из тех российских олигархов, которые заработали свои состояния в самом начале постсоветского периода и сумели сохранить их при г-не Путине, когда многие другие отправились в тюрьму или были вынуждены покинуть Россию. В 2010 году тогдашний президент Дмитрий Медведев назначил г-на Вексельберга руководителем масштабного проекта в Подмосковье

Г-н Вексельберг, который, по слухам, поддерживает достаточно крепкие связи с г-ном Путиным, стал одним из семи связанных с Кремлем олигархов, против которых администрация Трампа ввела санкции в апреле.

Решение администрации Трампа ввести санкции против г-на Вексельберга и «Ренова» подтверждает его предполагаемую близость к Кремлю. Эти санкции, введенные против семи самых богатых россиян и их компаний, а также против еще 17 правительственных чиновников, должны были стать наказанием для тех, кто обогатился при режиме г-на Путина.

Тем не менее, г-н Вексельберг, уроженец Украины , поддерживает тесные деловые связи с США. Он основал «Ренова» в 1990 году как российско-американское совместное предприятие, если верить данным из архива на сайте этой компании.

В период оттепели в российско-американских отношениях, то есть в период политики перезагрузки отношений, г-на Вексельберга назначили координатором проекта «Сколково» , чтобы привлечь инвесторов из Кремниевой долины в этот технологический парк в Подмосковье.

«Вся страна нуждается в каком-то прорыве», — сказал он в интервью New York Times в 2010 году, комментируя этот проект.

Г-н Вексельберг также пожертвовал средства на сохранение Форт-Росса, национального парка в Калифорнии, где есть русское поселение 19 века, чтобы он продолжил свою работу период финансового кризиса.

Сколотив состояние на алюминии и сибирской нефти в 1990-х годах, г-н Вексельберг вместе со своими партнерами заключил в 2003 году крупнейшую в российской истории частную сделку, создав с британской компанией BP совместное нефтяное предприятие под названием ТНК-BP.

Но в скором времени руководители ВР стали подозревать своих российских партнеров в тесных связях с ФСБ и другими российскими службами безопасности. ФСБ устанавливала гриф секретности на картах нефтяных месторождений и пристально следила за сотрудниками из Великобритании . Однажды, в момент деловых споров с россиянами, вооруженные полицейские провели рейд в московском офисе ВР.

Во время того конфликта россиян с ВР один из партнеров г-на Вексельберга Герман Хан появился на обеде с участием одного из руководителей ВР, устроенном в охотничьем домике в российском лесу, с хромированным пистолетом. Об этом стало известно благодаря публикации одного документа Госдепартамента на сайте WikiLeaks . В разговоре с этим руководителем ВР г-н Хан признался, что он считает фильм «Крестный отец» 1972 года «учебником жизни».

Г-н Хан тоже попал в поле зрения специального прокурора. Алекс ван дер Цваан (Alex van der Zwaan), голландский юрист, приговоренный к 30 дня тюрьмы за дачу ложных показаний ФБР, является его зятем.