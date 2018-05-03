В Удмуртии на реализацию программы «Доступная среда» в 2018 году выделили более 70 млн рублей

Удмуртии планируют потратить 71,2 млн рублей на реализацию программы «Доступная среда» в 2018 году, сообщает интернет-издание «Сусанин». Как заявил председатель постоянной комиссии по труду, социальной политике и делам ветеранов регионального Госсовета Алексей Чернов , адаптировать должны 37 объектов социальной инфраструктуры. К настоящему времени список уже согласован с министерствами и Общероссийским народным фронтом. До 1 июня ведомствам необходимо согласовать соответствующую документацию. В перечень попали несколько районных больниц, стоматологическая поликлиника в Ижевске , спорткомплекс имени Кулаковой, музей-усадьба Петра Чайковского , зоопарк Удмуртии, другие объекты. Ранее m24 сообщало, что на западе Москвы к 2020 году планируют построить четыре поликлиники.