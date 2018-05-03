Ещё
В Удмуртии на реализацию программы «Доступная среда» в 2018 году выделили более 70 млн рублей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Удмуртии на реализацию программы «Доступная среда» в 2018 году выделили более 70 млн рублей 

RT на русском 35 минут назад
Фото: ИА «Сусанин»
В Удмуртии планируют потратить 71,2 млн рублей на реализацию программы «Доступная среда» в 2018 году, сообщает интернет-издание «Сусанин».
Как заявил председатель постоянной комиссии по труду, социальной политике и делам ветеранов регионального Госсовета Алексей Чернов, адаптировать должны 37 объектов социальной инфраструктуры.
К настоящему времени список уже согласован с министерствами и Общероссийским народным фронтом. До 1 июня ведомствам необходимо согласовать соответствующую документацию.
В перечень попали несколько районных больниц, стоматологическая поликлиника в Ижевске, спорткомплекс имени Кулаковой, музей-усадьба Петра Чайковского, зоопарк Удмуртии, другие объекты.
Ранее m24 сообщало, что на западе Москвы к 2020 году планируют построить четыре поликлиники.
RT на русском: последние новости
В Иране прокомментировали заявление Нетаньяху о секретной ядерной программе Тегерана Писарев сравнил стадион «Нижний Новгород с обновлёнными «Лужниками» В Хабаровске временно закрывают ещё три объекта из-за нарушений
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россияне побили рекорд бегства в США392
В Макдоналдсе в центре Москвы нашли трупы99
ЦБ резко повысил курс доллара69
Украина пожаловалась на «беспредел» в Керченском проливе220
Скончалась выпавшая из аудитории МГИМО студентка131
Видео
00:18
В Сирии разбился российский истребитель
Армия
00:59
Украина пожаловалась на «беспредел» в Керченском проливе
Политика Конфликты
01:00
Летучей угрожают компроматом
Шоу-бизнес Другое
00:15
Бузова планирует заменить Telegram
Интернет Наука и техника
01:59
Путин обойдется без кортежа
Политика Статьи
00:29
Стоцкая стала жертвой обмана
Шоу-бизнес Общество
00:10
Фанаты дали совет Терешиной
Шоу-бизнес
07:29
«Валюха» рассказала о продолжении сериала «Сваты»
Шоу-бизнес
00:48
Раскрыты подробности самоубийства Avicii
Шоу-бизнес
03:53
Названа худшая рок-группа в истории
Шоу-бизнес Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение