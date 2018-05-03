71,2 млн рублей потратят на реализацию программы «Доступная среда» в Удмуртии в 2018 году

Ижевск. Удмуртия . 71,2 млн рублей потратят на реализацию программы «Доступная среда» в Удмуртии в 2018 году. Адаптировать должны 37 объектов социальной инфраструктуры, сообщил журналистам председатель постоянной комиссии по труду, социальной политике и делам ветеранов Госсовета Удмуртии Алексей Чернов

По его словам, на данный момент список уже согласован с министерствами и Общероссийским народным фронтом. До 1 июня ведомства должны согласовать документацию, чтобы затем заключить необходимые договоры.

Как отметил Чернов, в список попали несколько районных больниц, стоматологическая поликлиника в Ижевске, спортивный комплекс имени Кулаковой, спортивный комплекс Чекерил, музей-усадьба Петра Чайковского , зоопарк Удмуртии и другие объекты.

В прошлом году адаптировали к потребностям маломобильных групп населения 29 объектов на сумму 88,7 млн рублей.