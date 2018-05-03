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Названа дата проведения VII «Расулевских чтений» на Южном Урале
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Названа дата проведения VII «Расулевских чтений» на Южном Урале 

АиФ 2 часа назад
Фото: АиФ
VII «Расулевские чтения» состоятся в Троицке 6 июля, сообщают в пресс-службе правительства Челябинской области.
В этом году всероссийская научно-практическая конференция будет посвящена 185-летию со дня рождения Зайнуллы Расулева и 20-летию заключения соглашения о сотрудничестве между правительством региона и центральным духовным управлением мусульман России. Историки, религиоведы, философы, политологи, краеведы, а также представители власти обсудят роль духовного наследия Зайнуллы Расулева в современном обществе и современные перспективы ислама в России.
Напомним, в 2017 году «Расулевские чтения» посетили около 700 исламоведов и муфтиев из разных регионов России, стран СНГ и дальнего зарубежья, в том числе ерховный муфтий России Талгат Таджуддин и профессор Амманского международного университета исламских наук (Иордания) шейх Абдурраззак Ассаиди.
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