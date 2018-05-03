Себя показать. Оренбуржье презентует экономический потенциал в Казахстане

По-добрососедски строить отношения

26-27 апреля в Актобе Республики Казахстан пройдут Дни Оренбургской области . На различных площадках столицы приграничного региона оренбуржцы проведут деловые встречи и презентации, представят достижения в экономике, образовательной и медицинской сферах. Масштабные программы готовят министерство культуры и внешних связей и министерство физической культуры, спорта и туризма Оренбургской области. Тематические мероприятия, протокольные встречи, презентации, культурно-просветительские и спортивные события, выставочные и торгово-ярмарочные проекты, межведомственные переговоры, совещания, круглые столы позволят в полной мере продемонстрировать потенциал развития межрегионального сотрудничества, роль и значение его гуманитарной составляющей в современном мире.

Ключевыми экономическими площадками Дней Оренбургской области станут презентация торгово-экономических и инвестиционных возможностей Оренбуржья, работа Биржи деловых контактов. В качестве обмена опытом в социо-культурной сфере актюбинцам представят успешный оренбургский проект «Лето в парке» с интересной и насыщенной концертной программой творческих коллективов Оренбуржья. Колоритной особенностью праздника станут казачьи курени, который установят муниципальные образования нашей области. Развернётся ярмарочная торговля, пройдут культурно-массовые и спортивные конкурсы и состязания. Оренбургские медики и педагоги поделятся опытом внедрения современных технологий в сферах здравоохранения и развития среднего профессионального образования. Соседи из Казахстана смогут подробнее познакомиться с туристическими маршрутами Оренбуржья, включая развлекательный, рекреационный, детский и даже медицинский туризм.

Есть что предложить

Казахстан давно стал экономическим партнёром Оренбургской области. По данным регионального министерства экономики, в Оренбургской области зарегистрированы 82 предприятия с участием казахстанского капитала. Сложились ключевые направления развития экономического сотрудничества Оренбуржья и Актюбинской области.

Это топливно-энергетический комплекс, где есть прочная промышленная кооперация в газодобыче и газопереработке. Крепкими деловыми связями с казахстанскими партнёрами отличается наша металлургическая отрасль. Новотроицкий завод хромовых соединений импортирует из Актобе хромовую руду. Медногорский медно-серный комбинат закупает кварциты, Новотроицкий цементный завод — сырьё для своего основного производства. На востоке Оренбургской области ведётся совместная разработка рудных месторождений.

Значительный объём товарооборота между регионами обеспечивает пищевая промышленность. В целом на долю Оренбургской области приходится около 10% объёма внешней торговли России с Казахстаном. При этом возможности Таможенного союза, а также Евразийского Экономического Союза открывают новые горизонты взаимодействия.

Однако перспективы развития межрегиональных связей приграничных регионов не исчерпываются только производственной сферой. Большой потенциал есть и в гуманитарной сфере, в совместной реализации социальных проектов. На условиях государственно-частного партнёрства возможно, к примеру, участие казахстанских партнёров в развитии объектов здравоохранения, культуры, спорта и туризма. Инвестиционный потенциал Оренбургской области объёмен, существует масса интересных предложений, есть площадки для инвестиций, которые в Оренбуржье готово предложить уже сегодня. Их регион и представит во время Дней Оренбургской области в Актобе.