Мистические вещи, которые ученые нашли в пустынях

Есть многое на свете, что остается загадкой даже для ведущих мировых экспертов. Океаны мы не исследовали даже на 20%, а пустыни (между прочим, занимающие треть всей поверхности Земли) с каждым годом удивляют археологов. По самым скромным оценкам, каждый год пустыни захватывают более ста тысяч квадратных километров. Таким образом, ученым приходится буквально гнаться за природой: пока мы находим древние города, надежно скрытые толщей песка, пустыня уже успевает поглотить что-то другое. Вот 11 самых странных вещей, обнаруженных учеными среди песков — и кто знает, что еще скрывает пустыня?

Таримские мумии

В начале 1900-х годов шведский исследователь Свен Хедин обнаружил древний город Лулан, похороненный в песках пустыни Такламакан. Цивилизация, построившая этот город, просто не могла здесь находиться: ДНК мумий показали маркеры европеоидов.

Круги фей На бескрайних просторах пустыни Намиб ученые нашли странные круги, датированные еще прошлым тысячелетием. Ни одна из теорий пока не может полностью объяснить их появление, хотя у местных племен есть несколько легенд о неких подземных драконах, в незапамятные времена выходивших на поверхность.

Фиолетовые сферы

В 2013 году случайные путешественники забрели в пустыню Аризоны, к юго-востоку от Тусона, где и обнаружили целое поле из тысяч загадочных полупрозрачных и фиолетовых сфер, искрящихся на солнце. Эксперты полагают, что это могут быть споры какого-то неизвестного науке гриба, но точной трактовке явлению пока нет.

Рука пришельца

Поисковая группа археологов из института Инкари-Куско наткнулась при раскопках на гигантскую кисть, больше всего напоминающую руку пришельца. Французский исследователь Тьерри Джамин утверждает, что рентген-анализ показал наличие на руке трех пальцев и металлического имплантата. Откуда она там взялась никто не знает.

Загадочные огни

Уже сотню лет жителей небольшого городка Транс-Пекос тревожат загадочные огни. Очевидцы описывают их как сферы разных цветов, парящие на небольшой высоте. Ученые полагают, что все дело в выбросах метана, но по сей день ничего кроме домыслов у науки нет.

Озеро в пустыне

В 2014 году, примерно в 25 километрах от города Гафса , буквально из ниоткуда появилось глубокое озеро. Чиновники из Регионального управления гражданской защиты объясняют это явление сейсмической активностью, вот только никаких землетрясений в этой местности не было уже сотни лет.

Карта сокровищ

Так называемый Медный свиток — один из 981 текстов Мертвого моря, найденных археологами сравнительно недавно. В отличие от прочих документов, этот рассказывает не о библейских историях, а о сокровищах, запрятанных где-то в пустыне. Кто и когда его написал — загадка.

Потерянные библиотеки Чингуетти

Пустыня Сахары, вероятно, будет последним местом на земле, где вы ожидаете найти древнюю библиотеку. Однако, в Западной Африке расположен древний город Чингуетти, известный современной науке как «Город библиотек». Когда-то Чингуетти был огромным мегаполисом и перевалочным пунктом для паломников по дороге в Мекку . Археологи раскопали уже 7 библиотек с бесценными книгами IX века.

Судно фараона

В январе 2016 года в египетском некрополе Абусир, глубоко в песках Сахары археологи обнаружили древнюю погребальную ладью, на борту который покоился обычный крестьянин. Кем был этот человек, удостоенный почестей погребального обряда фараонов?

Кладбище китов

Это удивительное открытие принадлежит группе дорожных рабочих, расширявших полотно шоссе в пустыне Атакама. Они наткнулись на самое настоящее кладбище доисторических китов: величественные останки, возраст которых превышал 75 миллионов лет, просто не могли оказаться в этой местности. Откуда они и отчего погибли?