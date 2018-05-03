Лучшее веломесто в торговом центре «SILA VOLI»

Победителем конкурса «Лучшее веломесто-2018» стал торговый центр «SILA VOLI».

По мнению организатора конкурса — межрегиональной общественной организации «Вело-Город» — победа присуждена потому, что объект оборудован двумя надежными наземными парковками с видеонаблюдением и записью, охраняемой подземной парковкой. Также с велосипедом можно проходить внутрь помещения. Для сотрудников торгового центра и магазина созданы необходимые условия — места для переодевания, велосипеды можно хранить внутри помещения. ТЦ «SILA VOLI» поддерживает и участвует в массовых веломероприятиях города, в прошлом году предоставлял скидки в некоторых магазинах для участников велодвижения Екатеринбурга

Конкурс на лучшую велопарковку проводился для определения объекта потребительского рынка в уральской столице, соответствующего требованиям и нуждам велосипедистов, а также привлечения внимания организаций к вопросу благоустройства территорий компаний для улучшения и развития велоинфраструктуры города.

Первое место в конкурсе ТЦ «SILA VOLI» разделил с магазином Велострана.ру на улице Толмачева. Участие в «Велоборьбе» приняли компании, магазины и торговые центры, каждый из которых прошел проверку сформированными велоинспекциями, по результатам которой владельцы заведений получили нужные рекомендации по благоустройству веломеста. Финальное тестирование состоялось во время «Апрельской Вело-Революции» 21 апреля.

«Мы уверены, что настало время, чтобы городская инфраструктура начала меняться. Людей, пользующихся велосипедом с каждым годом становится больше и, чтобы они чувствовали себя свободно, необходимо работать не только над сетью велодорожек, но и над обустройством точек бытового обслуживании населения», — отмечает председатель МОО «Вело-Город» Константин Мочалов.

Вело-Город подвел итоги конкурса