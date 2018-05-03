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Регулятор дал оценку инцидент с утечкой в ядерной части реактора в Бельгии
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Регулятор дал оценку инцидент с утечкой в ядерной части реактора в Бельгии 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
БРЮССЕЛЬ, 3 мая — РИА Новости, Александр Шишло. Бельгийское федеральное агентство по ядерной безопасности (AFCN) классифицировало как нулевой инцидент с утечкой в системе охлаждения реактора на АЭС «Дул» в бельгийской Фландрии, о которой сообщила в субботу компания-оператор Engie-Electrabel.
AFCN оценило событие по международной шкале ядерных инцидентов из семи уровней, назвав его «неисправностью, не влияющей на ядерную безопасность». «Инцидент не имел ни малейшего влияния на безопасность персонала, населения или окружающей среды», — говорится в заявлении AFCN.
По данным агентства Belga, утечка была обнаружена в ядерной части первого энергоблока АЭС «Дул», который был внепланово отключен 23 апреля для профилактических работ в системе охлаждения. В связи с ремонтными работами перезапуск реактора ожидается не ранее 1 октября.
На территории Бельгии находятся семь ядерных реакторов. Две бельгийских АЭС — «Дул» с четырьмя реакторами и «Тианж» с тремя реакторами — способны вырабатывать около 6 тысяч МВт электроэнергии, что обеспечивает 55% потребностей страны.
АЭС «Дул» является одной из старейших в Европе: она была запущена в 1974 году. В 2012 году в результате ультразвуковой проверки реакторов были выявлены тысячи трещин на корпусе одного из энергоблоков, тем не менее, после проведенной экспертизы он был перезапущен.
В связи с аварией на японской АЭС «Фукусима» в 2011 году власти Бельгии приняли решение закрыть все атомные станции страны до 2025 года.
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