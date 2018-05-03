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Гонки на ослах и конкурс костюмов: в Мексике прошел ослиный фестиваль
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Гонки на ослах и конкурс костюмов: в Мексике прошел ослиный фестиваль 

Sputnik Грузия 2 часа назад
Фото: Sputnik Грузия
Тысячи туристов ежегодно съезжаются в мексиканский город Отумба на традиционный фестиваль, посвященный ослам. Смотрите на видео, как прошло это красочное мероприятие
В этот день в городе Отумба животных наряжают в карнавальные костюмы, устраивают всевозможные конкурсы и соревнования, сообщает РИА Новости. Мексиканцы с большим уважением относятся к животным, которые веками служили местным жителям верой и правдой, выполняя самую тяжелую работу. В последние годы их становится все меньше. Цель фестиваля — привлечь внимание к ослам и не допустить их исчезновения.
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